Geschickt bugsiert Petra Hoppmann den sperrigen Wagen ins Fuhrberger Gemeindehaus, wuchtet ihn durch die schmale Eingangstür hinein in den großen Raum des Gebäudes. Dort ist die Gemeindebücherei untergebracht. Die meisten Fächer des Wagens sind leer, nur auf dem oberen der vier Regalböden liegen einige Kinderbücher, ein Tonie und zwei dicke Schmöker. Unzweifelhaft Bücher für Erwachsene. In Zeiten der Corona-Pandemie werden Ausgabe und Rücknahme von Medien zu einem kleinen Kraftakt für die zierliche Büchereileiterin. Denn: Kein Nutzer darf das Haus betreten. Alles wird kontaktlos abgewickelt. Für eine Stunde haben wir uns mit ihr in der Bücherei getroffen.

Es ist ruhig geworden in der Fuhrberger Gemeindebücherei

Und dort ist es ruhig geworden. „Im Moment kommen nur wenige Leute vorbei. Und die bleiben alle draußen“, sagt Hoppmann. „Ohne die Corona-Beschränkungen sieht es hier ganz anders aus. In der Bücherei gibt es nicht nur Bücher und andere Medien, sie ist auch ein Treffpunkt für die Fuhrberger“, berichtet die Leiterin. „Dann gibt es Kaffee und Kekse. Die Leute schauen auch auf einen kleinen Klönschnack herein.“ Außerdem organisiert Hoppmann zusammen mit ihrem Team Veranstaltungen wie das Bilderbuchkino für den Nachwuchs.

Zurück in die Bücherei: Petra Hoppmann bringt entliehene Bücher in das Fuhrberger Gemeindehaus. Quelle: Thomas Oberdorfer

Während sie vom Trubel der normalen Öffnungstage berichtet, arbeitet sie weiter am Computer. Immer wieder geht ihr Blick auf den kleinen Monitor des Notebooks. Akribisch pflegt sie Titel um Titel aus dem Medienbestand der Bücherei in eine lange Liste, sprich Datei, ein. „Das wird der Onlinekatalog unserer Bücherei. Da steht alles drin, was wir im Angebot haben“, erklärt sie. „3500 Bücher und andere Medien sind das. Gut zwei Drittel davon sind inzwischen erfasst. Aber es fehlt halt noch einiges.“ Sie geht dabei chronologisch vor. Mittlerweile ist Hoppmann im Jahr 2012 angekommen. „Alles, was danach angeschafft wurde, steht inzwischen auf der Liste.“

Team arbeitet seit 2016 an Onlinekatalog für die Bücherei

An dem Projekt arbeitet die 56-Jährige zusammen mit ihrem Team seit 2016. Und es ärgert sie schon ein wenig, dass der Katalog nicht fertig ist. „Den hätten wir in der Corona-Pandemie gut gebrauchen können“, sagt sie. „Unsere Leser könnten dann online in unserer Liste stöbern, sich die interessanten Sachen heraussuchen und gleich bestellen. Aber das geht leider noch nicht.“ So bleibt Hoppmann nichts anderes übrig, als die Nutzer der Bibliothek am Telefon zu beraten. Und das macht sie gern.

Wie auf Kommando klingelt das Handy. Am anderen Ende ist eine Frau aus dem Ort. Sie ist auf der Suche nach aktuellem Lesestoff. Da hat Hoppmann gleich einen Tipp parat. „,All unsere Jahre‘ von Kathy Page ist ein toller Roman“, schwärmt sie und überzeugt die Anruferin. Die Büchereileiterin holt das Buch aus dem Regal, legt es zur Seite. „Das wird am nächsten Öffnungstag abgeholt.“

Vor allem beim Nachwuchs beliebt: Die Reihe „Gregs Tagebuch“. Quelle: Thomas Oberdorfer

70 Prozent der Nutzer sind Kinder

Dabei hat sie nicht nur Tipps für Erwachsene, schließlich macht der Nachwuchs den Großteil ihrer Leserschaft aus. „70 Prozent sind Kinder“, berichtet sie und nennt weitere Details aus der Statistik des vergangenen Jahres. „Wir hatten 198 Nutzer. Die haben zusammen 8500 Medien ausgeliehen.“ Besonders beliebt sind dabei die Hörbücher. „Die machen fast die Hälfte unserer Ausleihen aus. Exakt 3999 im vergangenen Jahr.“

Die Öffnungszeiten der Fuhrberger Gemeindebücherei Die Gemeindebücherei Fuhrberg schaltet in den Corona-Modus um. Derzeit bietet sie ihren Lesern eine kontaktlose Ausleihe an. Bücher und andere Medien können montags von 15 bis 17 Uhr und donnerstags von 17 bis 18 Uhr unter Telefon (05135) 6804329 oder (0157) 73421519 bestellt werden. Dabei wird auch eine Abholzeit vereinbart. Zu dieser stehen die gewünschten Medien dann vor der Tür der Bücherei an der Straße In den Tweechten 8 bereit.

Aber Bücher sind ihr Ding. Neben der Bücherei in Fuhrberg betreut Hoppmann auch noch die Patientenbibliothek im Großburgwedeler Klinikum. Und wenn sie sich dienstlich einmal nicht um Ausleihen und Rückgaben kümmern muss, dann greift die studierte Gartenbauerin gern selbst zum Buch. „Eines pro Woche lese ich schon. Im Urlaub auch gern ein paar mehr.“

Medien kommen für 72 Stunden in Quarantäne

Derweil geht Hoppmann zurück zum Wagen mit den Rückgaben. Sie greift einen Lappen und eine Flasche mit Desinfektionsmittel. Dann reibt sie die Bücher ab, legt sie anschließend zur Seite. „Die werden jetzt für 72 Stunden separat gelagert, dann können sie wieder ausgeliehen werden“, erklärt sie. „Nach telefonischer Bestellung, abgeholt vor der Tür unseres Gemeindehauses.“

