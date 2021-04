​So ziemlich jeder, der gern backt, hatte mit Sicherheit schon einmal ein Produkt von Pickerd in der Hand. Das Unternehmen mit Sitz in Großburgwedel stellt dafür vor allem Dekor her. Zum Beispiel bunte Streusel, Schokoraspeln oder Glasuren – einiges davon schon seit der Gründung im Jahr 1950. Viele Entwicklungen hat Pickerd seitdem erlebt und mitgestaltet, sich von einem Familienunternehmen mangels Nachfolger zu einer Gesellschaft gewandelt. Schon seit 2011 sitzt Christoph Ludwig als Geschäftsführer mit im Boot. „Und nun freue ich mich, dass ich auch Inhaber bin“, erklärt der 56-Jährige zufrieden.

Ludwig war bereits in der Vergangenheit im Marketing und Vertrieb bei verschiedenen Süßwarenunternehmen tätig, wie er erzählt. 2011 wurde er dann gefragt, ob er ein mittelständisches Unternehmen bei Hannover führen wolle, worauf er große Lust hatte. Es handele sich um eine wahnsinnig dynamische und spannende Branche, ist Ludwig überzeugt.

Gerade zu Zeiten der Corona-Krise, aber auch schon in den Jahren davor, sei das Backen immer mehr in den Fokus gerückt. Bei Youtube, Instagram, Pinterest – in den sozialen Medien häufen sich Videos, Fotos und Rezepte. Und die Menschen gehen dabei immer kreativer vor, suchen nach neuen Anstößen und Impulsen, erläutert Ludwig enthusiastisch.

Auf die Zukunft konzentrieren

Deshalb bleibe es nicht aus, sich als Unternehmen weiterzuentwickeln. „Wir haben in den vergangenen Jahren erhebliche Transformationen in der Firma gehabt“, sagt Ludwig. In dieser Zeit musste Pickerd zum Beispiel am Sortiment feilen, Altlasten loswerden, um sich auf die Zukunft zu fokussieren. Denn der Wettbewerb wachse. So habe das Unternehmen sich auf Modernisierung, Infrastruktur, technische Ausstattung und höhere Produktivität im Lager konzentriert. „Allem voran steht die Kommunikation mit den Verbrauchern, die uns erfolgreich macht.“ Diese würden deutlich zeigen, was gefragt sei.

Insbesondere waren es Glasuren, die das Unternehmen bekannt gemacht haben. Hinzu kämen inzwischen alle Arten von Streuseln als zweites und Aromenprodukte als drittes Segment. Doch gerade in den vergangenen Jahren wachse auch das Interesse an Naturprodukten, Nüssen, Pistazien, Mandeln, getrockneten Früchten. Da gelte es, mitzuziehen.

Im Herbst hätten die stillen Gesellschafter Ludwig gefragt, ob er Pickerd übernehmen wolle. Seit dem Spätsommer liefen dann die Verhandlungen. „Und seit Kurzem bin ich nun Alleininhaber des Unternehmens. Wobei es auch jetzt wieder ein Familienunternehmen ist. Ich habe schließlich auch eine Familie“, sagt Ludwig zufrieden.

Sich selbst immer wieder hinterfragen

Und obwohl seine Aufgaben sich nicht groß von denen als Geschäftsführer unterscheiden, sei es doch ein anderes Gefühl, alleine die Verantwortung für so viele Arbeitsplätze, so viele Prozesse und Entscheidungen tragen zu müssen. Etwa 100 Menschen beschäftigt Ludwig. „Das sind zu einem Großteil Menschen, die abhängig von ihrem Job sind“, sagt der Inhaber. Doch er sei nicht allein. Auch seine Kollegen in der Geschäftsführung leisten großartige Arbeit, deshalb zeigt er sich zuversichtlich.

Sogar optimistisch: „Das Ziel ist es, nicht stehen zu bleiben, sondern die Dynamik der letzten Jahre aufzugreifen und daran festzuhalten.“ Das beinhaltet den Wunsch, noch größer zu werden, den Standort weiter zu modernisieren und noch mehr Arbeitsplätze zu schaffen. „Es handelt sich nicht um Kernspaltung“, sagt er lächelnd, trotzdem müsse man sich immer wieder selbst hinterfragen, um voranzukommen. Und diese Chance als neuer Inhaber möchte Christoph Ludwig unbedingt nutzen.

Janna Silinger