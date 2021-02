Burgwedel

Der Wochenmarkt in Großburgwedel soll umweltfreundlicher werden. Ab. 1. März ist es den Marktständen laut neuer Marktsatzung verboten, Plastiktüten auszugeben. Imbissstände dürfen außerdem nur noch wiederverwendbares Mehrweggeschirr und -besteck oder Geschirr auf Papierbasis verwenden. Mit dieser neuen Regelung kommt Burgwedel der bundesweiten Gesetzgebung zuvor. Ab Juli sind bundesweit zahlreiche Einwegartikel aus Plastik verboten, darunter Besteck, Teller, Strohhalme und Styroporbecher.

Um auf die neue Regelung aufmerksam zu machen und Kundinnen und Kunden zu mehr Nachhaltigkeit zu ermutigen, verteilte Bürgermeister Axel Düker (SPD) am Mittwoch eigens dafür kreierte Baumwollbeutel an die Marktleute. „Kein Plastik Meer!“ steht auf den blau bedruckten „Mitmachbeuteln“, wie die Stadt sie getauft hat. Die Marktleute sollen die Beutel kostenlos an Kundinnen und Kunden weitergeben. Darin befindet sich ein kleiner Infozettel, der die neuen Regeln erklärt.

Anzeige

Suppe und Kuchen in der mitgebrachten Tupperbox: Antje Bannasch setzt schon länger auf wiederverwendbare Behälter. Quelle: Yannick von Eisenhart Rothe

2500 Beutel werden verteilt

„Die Beutel sollen auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam machen und den Umstieg erleichtern“, sagt Bürgermeister Düker. Er hofft, in den nächsten Wochen und Monaten viele davon auf dem Markt wiederzusehen. Insgesamt habe die Stadt etwa 2500 Exemplare anfertigen lassen. Düker ist optimistisch, dass die meisten Menschen die neuen Regelungen positiv aufnehmen werden. „Man sieht ja, dass schon jetzt viele hier eigene Beutel oder andere Behältnisse mitbringen, um keine Wegwerfverpackungen zu benötigen“, sagt er.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Tat verstauen viele der Marktgäste an diesem Morgen gekauftes Obst, Gemüse und Backwaren in Körben, Netzen und Beuteln. Besonders gut vorbereitet ist Antje Bannasch aus Großburgwedel. Am Suppenstand lässt sie sich ihre Kartoffelsuppe mit Würstchen in eine mitgebrachte Tupperschüssel füllen. Auch für den Kuchen vom Backstand hat sie extra ein Behältnis dabei. „Ich mache das schon seit 20 Jahren so“, sagt sie. Man könne sehr viel Müll reduzieren, wenn man ein wenig darauf achte. Die ab März geltenden Regeln findet sie deshalb sehr gut.

Ausnahmen für Frischfleisch

Aber was verändert sich durch die Verbote für die Marktleute? „Eigentlich fast nichts“, sagt Ilona Hoppe, die seit mehr als 40 Jahren Fleisch- und Wurstwaren verkauft. Denn ganz plastikfrei wird der Markt nicht. „Frischfleisch darf aus hygienischen Gründen nicht in Papier verpackt werden“, sagt sie. Auch ihre verschiedenen Salate darf Hoppe noch in Plastikbechern verkaufen. Trotzdem wird sie die Mitmachbeutel der Stadt ausgeben, damit Kundinnen und Kunden ihre Einkäufe darin nach Hause transportieren können. „Die neuen Regeln sind eine gute Sache. Man müsse alles Mögliche versuchen, um weniger Plastik zu benötigen,“ sagt Hoppe.

„Aus hygienischen Gründen“: Ilona Hoppe darf Frischfleisch und Salate weiter in Plastik verkaufen. Quelle: Yannick von Eisenhart Rothe

Der Suppenstand ist der Regelung bereits zuvorgekommen. Die Suppen werden schon seit einiger Zeit in kleinen Mehrwegeimerchen ausgegeben, für die ein Pfand anfällt. Das komme bei der Kundschaft gut an, sagt Verkäuferin Ilka Wedemeyer. „Nur beim Besteck müssen wir jetzt was ändern, da haben wir noch Plastik.“

Papiertüten zwölfmal so teuer

Auch Karin Preuß vom Obst- und Gemüsestand „Altländer Obst & Südfrucht“ begrüßt die Initiative zur Plastikreduzierung. Sie habe den Eindruck, dass die Kundschaft gerade in Großburgwedel für Müllreduzierung sensibilisiert sei und oft eigene Beutel dabeihabe. Ganz ohne Plastik gehe es an ihrem Stand aber auch in Zukunft nicht. Sogenannte Transportverpackungen dürfen weiter aus Kunststoff bestehen. Äpfel und Grünkohl zum Beispiel werden abgepackt verkauft. „In Papier wäre das schwierig. Die Leute kaufen nur Ware, die sie auch sehen können“, sagt Preuß. Bei Regen würden Papiertüten außerdem aufweichen.

Für andere Produkte hat sie aber jetzt Papiertüten bestellt, die das Plastik ersetzen. „Die Papiertaschen kosten zwölfmal so viel wie die aus Plastik. Wie ich das wieder reinbekomme, muss ich mir noch überlegen“, sagt Preuß. Wahrscheinlich werde sie für die Papiertüten einen kleinen Betrag verlangen müssen.

Die steigenden Materialkosten für einige Stände sind auch Bürgermeister Düker bewusst. Die Marktleute müssten für sich entscheiden, wie sie damit umgehen. An dieser Stelle seien nun mal Änderungen notwendig. „Die Frage ist auch: Wie teuer ist für uns alle die Plastikgabel, die 400 Jahre im Meer rumschwimmt? Daran denke ich beim Würstchenessen nicht“, sagt Düker.

Von Yannick von Eisenhart Rothe