Burgwedel

Seit einigen Monaten haben die politischen Beratungen in Burgwedel mit wenigen Ausnahmen hauptsächlich per Videokonferenz im Internet stattgefunden. Grund dafür waren die hohen Corona-Infektionszahlen. Zwar hätten sich die Politiker laut Landesverordnung durchaus persönlich treffen dürfen, man wollte das Infektionsrisiko jedoch so gering wie möglich halten.

Aufgrund der aktuell sinkenden Corona-Zahlen und des Impffortschritts fordert nun Rudolf Gutte von den Unabhängigen eine „Rückkehr zur Normalität“. Ihm und seinem Mitstreiter sei es technisch sehr schwergefallen, an den Videokonferenzen teilzunehmen, weshalb einige Sitzungen ohne die Teilnahme der Unabhängigen geblieben waren.

Stadt bereitet Wiederaufnahme von Präsenzsitzungen vor

„Nachdem die Pandemie zurückgegangen ist, normalisiert sich das öffentliche Leben spürbar. Viele von uns sind bereits geimpft und damit immunisiert“, betont Gutte und fordert daher wieder Sitzungen in Präsenz – mit Abstand und Maske, in großen Räumen wie der IGS-Agora oder dem Amtshof.

Die Stadt Burgwedel teilt dieses Ansinnen. Zwar werden der Sport- und Freizeitausschuss am 22. Juni und der Schulausschuss am 24. Juni noch einmal online diskutieren, da die Termine bereits öffentlich als Videokonferenz angekündigt worden waren. Ab der nächsten Woche sollen die politischen Sitzungen – wie beispielsweise der Feuerschutzausschuss am 1. Juli – aber wieder in Präsenz im Amtshof stattfinden, heißt es aus dem Rathaus. Das solle auch für die restlichen Sitzungen bis zur Sommerpause gelten. Eine Abstimmung mit den Ausschussvorsitzenden erfolge dazu gerade noch.

Von Carina Bahl