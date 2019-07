Großburgwedel

Die Polizei in Großburgwedeler bittet eine circa 60 Jahre alte Fahrerin eines weißen VW – vermutlich handelt es sich um einen Passat Variant –, sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat zu melden. Sie war an einer Grundstücksausfahrt an der Thönser Straße mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand, das Rad wurde leicht beschädigt. Nach dem Unfall unterhielten sich die Frau und der 17-jährige Radler noch „kurz und freundlich“, wie es im Polizeibericht steht, und fuhren dann beide weiter, ohne die Personalien auszutauschen. Dies soll nun nachgeholt werden.

Von Thomas Oberdorfer