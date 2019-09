Großburgwedel

„Das ist endlich mal kein E-Bike. Das ist gut“, sagt Antje Schneider. Die Kontaktbeamtin der Polizei Großburgwedel codiert am Donnerstag Fahrräder auf dem Domfrontplatz. Und der Andrang ist riesig. Im Minutentakt rollen die Zweiräder an. Am Ende der dreistündigen Aktion liegt ein Stapel mit 60 Datenblättern von neu erfassten Rädern vor der 54-Jährigen. Es ist das erste Mal, dass die Polizei im Rahmen des Wochenmarktes die Aktion durchführt.

Dass Schneider sich über die nicht motorisierten Räder freut, hat einen Grund. „Bei denen stehen die Rahmennummern fast immer unter dem Tretlager, die findet man sofort“, sagt die Polizistin. Bei den E-Bikes ist das nicht so einfach: „Häufig ist unter dem Tretlager der E-Motor angebracht und dann beginnt für uns die Suche nach der Rahmennummer“, erklärt die Hauptkommissarin.

Ohne Rahmennummer läuft nichts

Denn: Ohne dass sie diese Nummer selbst in Augenschein genommen hat, wird kein Rad codiert und mit einem Aufkleber versehen. Der Eintrag auf der Rechnung reicht ihr nicht. „Da weiß ich ja nicht, ob diese und das Rad wirklich zusammengehören“, sagt Schneider. „Außerdem“, so die Polizistin weiter, „stehen auf den Rechnungen oftmals falsche Ziffern. Häufig gibt es Zahlendreher, aber ich hatte auch schon den Fall, dass der Händler dort die EC-Karten-Nummer des Käufers eingetragen hatte.“

Dieses Rad ist codiert: Sind alle Daten erfasst, erhält das Fahrrad an einer gut sichtbaren Stelle einen Aufkleber. Quelle: Thomas Oberdorfer

In Burgwedel verschwinden mehr Räder als in Isernhagen

Schneider hofft mit der Codieraktion Langfingern zumindest ein Stück weit das Leben schwerer machen zu können. „Ist ein Rad codiert, läuft ein Dieb Gefahr, bei einer Kontrolle sofort aufzufliegen“, sagt sie. Und Räder sind nach wie vor eine begehrte Beute bei Dieben. Im vergangenen Jahr wurden im Bereich des Kommissariates Großburgwedel 137 Fahrräder der Polizei als gestohlen gemeldet. 2017 waren es 126. Dabei verschwinden in Burgwedel deutlich mehr Räder als in Isernhagen. 2018 waren es in Burgwedel 92, in Isernhagen hingegen nur 45.

Allerdings: Auch wenn mittlerweile mehrere Hundert Fahrräder im Bereich des Kommissariat Großburgwedel codiert sind, ein Dieb ist der Polizei dadurch noch nicht ins Netz gegangen. „Aber wir konnten mehrere Fundräder wieder an ihre Eigentümer zurückgeben, weil sie nach einer Codierung in unseren Datenbanken standen“, sagt Schneider. Augenscheinlich hatten Diebe diese Räder entwendet und dann achtlos weggeworfen.

Polizei codiert auf dem Stadtfest

Wer sein Fahrrad codieren lassen möchte, der hat dazu auf dem Großburgwedeler Stadtfest am Sonntag Gelegenheit. Antje Schneider wird dann zusammen mit einem Kollegen wieder Räder registrieren und mit Aufklebern versehen. Und: Man muss nicht zwingend auf eine Aktion der Polizei warten. „Nach vorheriger Anmeldung kann jeder mit seinem Rad zu unserer Wache kommen“, sagt sie. Die Kontaktbeamtin ist unter der Telefonnummer (05139) 99110 erreichbar. Und sie freut sich über jedes neu registrierte Fahrrad. Darum verabschiedet Schneider die Fahrradfahrer nach erfolgter Codierung mit einer Bitte: „Wenn es ihnen gefallen hat, dann empfehlen sie uns weiter“, sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Von Thomas Oberdorfer