Großburgwedel

Wer hat auf dem Parkplatz des E-Centers an der Hannoverschen Straße beim Ein- oder Ausparken einen Mercedes beschädigt und sich dann aus dem Staub gemacht? Dieser Frage gehen derzeit die Beamten des Polizeikommissariats in Großburgwedel nach.

Unfall ereignete sich Mittwoch gegen 17 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in der Zeit zwischen 17 und 17.25 Uhr am Edeka-Markt. Beschädigt wurde das geparkte Auto an der linken Seite – sowohl am hinteren Radkasten, wie auch an der hinteren Tür.

Die Polizei gibt den entstandenen Schaden mit 800 Euro an und ermittelt wegen Fahrerflucht. Sie bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer (05139) 99 10 auf dem Revier zu melden.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Thomas Oberdorfer