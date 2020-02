Großburgwedel

Die Polizei hat am Dienstag gegen 11.30 Uhr einen Einbrecher in einem Einfamilienhaus an der Hannoverschen Straße festgenommen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Beamten informiert. Als diese am Tatort eintrafen, war der Mann noch im Haus. Er versuchte zu fliehen, was aber misslang.

Die Beamten führten den 26-Jährigen dem Haftrichter vor, der Untersuchungshaft anordnete. Bei dem Einbrecher wurde Diebesgut sichergestellt.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserm Ticker

Von Thomas Oberdorfer