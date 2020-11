Großburgwedel

Wer am Sonnabendmorgen mit seinem Auto in die Von-Alten-Straße in Großburgwedel abbiegt – die Anlieger ausgenommen als Fußgängerzone gilt –, der zieht auch schon einmal die Aufmerksamkeit der Streifenpolizisten auf sich. So passiert am Sonnabend, 7. November, gegen 8.40 Uhr. Die Polizei führte prompt eine allgemeine Fahrzeugkontrolle bei dem 54-Jährigen durch. Da dieser jedoch nach Alkohol roch, kam ein Atemalkoholtest obendrauf. Der ergab 0,58 Promille.

Und das hat Konsequenzen: Zwar ist der Wert so gering, dass es noch nicht als Straftat, sondern nur als Ordnungswidrigkeit gilt. Zwei Punkte in Flensburg, ein Monat Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro gibt es dennoch, wie die Polizei erläutert.

Von Carina Bahl