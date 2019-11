Fuhrberg

2,8 Promille war das Ergebnis eines Atemalkoholtestes, den ein 60-Jähriger Fahrradfahrer in Fuhrberg freiwillig machte. Die Besatzung eines Streifenwagens hatte den Mann in der Nacht zu Sonntag gegen 1.30 Uhr gestoppt. Den Polizisten war aufgefallen, dass der Fuhrberger auf der Straße An der Kirche in „starken Schlangenlinien“ unterwegs war, schrieb ein Sprecher der Polizei in einer Mitteilung. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem muss er sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Von Thomas Oberdorfer