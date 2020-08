Wettmar

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich jetzt ein 21-jähriger Radfahrer aus Burgwedel verantworten, den die Polizei am Sonnabend gegen 4.30 Uhr an der Wallstraße in Wettmar bei einer Kontrolle gestoppt hatte. Dabei stellten die Beamten anhand des Atemgeruchs fest, dass der junge Mann zuvor reichlich Alkohol konsumiert hatte. Ein Test mit dem Alkomaten ergab 2,2 Promille. Deshalb musste der 21-Jährige eine Blutprobe abgeben. Die Beamten untersagten ihm zudem die Weiterfahrt mit dem Rad.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr aus der Stadt Burgwedel finden Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark