Fuhrberg

Trotz einer Sofortfahndung der Polizei gelang Einbrechern in Fuhrberg die Flucht. Die unbekannten Täter warfen am Montag gegen 23.55 Uhr mit einem Stein die gläserne Eingangstür zu einem Verkaufsraum an der Mellendorfer Straße ein. Dabei lösten sie die Alarmanlage der Tankstelle aus. In aller Schnelle rafften sie Tabakwaren und Alkohol zusammen und suchten dann das Weite. Die Polizei setzte unter anderem einen Hubschrauber ein, um die Einbrecher zu erwischen. Denen gelang trotzdem die Flucht. Die Beamten bitten Zeugen sich unter der Rufnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer