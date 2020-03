Wettmar

Fast täglich meldet die Burgwedeler Polizei derzeit Unfallfluchten – dieses Mal aus Wettmar. Als ein Autofahrer am Sonntag gegen 17 Uhr zu seinem an der Ringstraße in Wettmar abgestellten Wagen zurückkehrte, war dieser beschädigt. Sowohl der linke Außenspiegel als auch der linke Kotflügel wiesen Kratzer auf. Ein anderes Fahrzeug – so vermutet die Polizei – touchierte im Vorbeifahren den ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Audi. Der Wagen stand dort seit Freitag, 18 Uhr. Zur Höhe des Schadens machten die Beamten keine Angaben, sie bitten jedoch Zeugen des Unfalls, ihre Beobachtungen unter der Rufnummer (05139) 9910 der Polizei mitzuteilen.

Von Thomas Oberdorfer