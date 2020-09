Großburgwedel

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in Großburgwedel. Bereits am Freitag rammte ein Autofahrer beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz des E-Centers an der Hannoverschen Straße abgestellten 2er BMW. Das Auto wurde im hinteren linken Bereich beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, flüchtete der unbekannte Autofahrer. Der Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr. Die Polizei gibt den entstandenen Schaden mit 2000 Euro an und bittet Zeugen, sich unter Telefon (0 51 39) 99 10 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer