Als andere während der Lockdowns kaum ihre Wohnungen verließen, ist die Burgwedeler Postbotin Michaela Eike trotzdem draußen gewesen. Laut Angaben der Post gab es 2020 das größte Wachstum im Bereich Päckchen und Pakete in den vergangenen 20 Jahren. „Durch Corona ist es auch sehr viel geworden“, sagt Eike. Zu Zeiten der Lockdowns waren es 100 bis 120, mittlerweile 60 bis 80, erzählt die 48-Jährige.

Sie ist eine, die diese Entwicklung beurteilen kann. Seit 30 Jahren arbeitet sie bei der Post – die meiste Zeit als Zustellerin. Nach ihrer Ausbildung in Hannover wechselte sie mit der Geburt ihres Sohnes 2001 nach Burgwedel – zunächst in die Sortierung. Dann ging es für sie zurück auf die Straße. Mit ihrem 30-Jährigen in diesem Jahr ist Eike die dienstälteste Postbotin in Burgwedel – und anscheinend sehr beliebt.

Auf Instagram bekommt die Postbotin 250 Likes

Das zeigt ein Foto von ihr auf Instagram auf dem Account Burgwedel News. Über 250 Likes erhielt das Bild, viele Herz-Emoticons sind darunter zu sehen und Kommentare wie „Mega nett und immer gut gelaunt. Ich freue mich, dass sie meine Postbotin ist“.

Eike scheint selbst ein wenig überrascht von der positiven Resonanz. Sie selbst hat keinen Instagram-Zugang, dafür aber sehr viel Leidenschaft für ihren Job, das merkt man ihr an, wenn sie davon erzählt. Eike selbst sagt über ihre Arbeit als Postbotin in Großburgwedel: „Ich möchte alt werden da.“ Dabei hatte sie sich nach der Schule erst einmal bei Continental beworben. Doch im Bewerbungsprozess sei ihr das alles zu theoretisch gewesen. „Ich bin mehr der praktische Typ.“

„Wir spielen hier Tetris“

Mit ihrem T5 tourt sie nun seit 15 Jahren durch Großburgwedel. Mittlerweile führt sie ihre Route von dem sogenannten Verbundszustellort am Amtshof über die Straßen Im Winkel, Mühlen- und über die Königsberger Straße. Doch zuvor heißt es für sie packen und organisieren. „Wir spielen hier Tetris“, sagt sie mit Blick auf die aus ihrer Sicht zu klein gewordene Filiale.

Organisation ist alles: Michaela Eike scannt die Pakete. Quelle: Alina Stillahn

Am Morgen gegen 9.45 Uhr ist dort auf dem Hof vor dem Postgebäude am Amtshof viel los, die Fahrerinnen und Fahrer rangieren ihre Wagen und schieben ihre „Käfige“, wie Eike sie nennt, mit Päckchen und Paketen zu den Fahrzeugen. Eike scannt ihre Ladung. Sie hat alles sorgsam vorsortiert. Täglich gehen für diese Organisation zweieinhalb Stunden drauf, schätzt sie.

Sortieren hilft

Die Sortierung entspricht ihrer Route, so muss sie nicht lang suchen. Diese hilft aber auch, wenn ein Haus viele Stockwerke hat oder, wie in Burgwedel noch üblich, sich die Straßennamen doppeln. „Ich musste da auch erst reinwachsen“, sagt Eike. Es sei schon eine Umstellung gewesen vom Fahrrad auf den großen Wagen. Dabei passierten anfangs Fehler, die macht sie nicht zweimal. Einmal entlud sie eine große Weinbestellung, erzählt sie. Erst dann klingelte sie. Der Kunde öffnete die Tür und sagte, er habe die Bestellung storniert. Tür zu und alles zurück in den Wagen.

Es sei auch eine körperlich schwere Arbeit, sagt Eike. Manchmal hilft die Sackkarre, manchmal ein Kollege, manchmal, da wünscht sie sich, sie habe mehr „Muckis“. Sie selbst ist nach eigenen Angaben eine von vier Frauen unter 19 Männern bei der Post in Burgwedel. Hinzu kommen noch die Vertretungen. Früher in den Achtziger- und Neunzigerjahren sei das normal gewesen, als Frau zur Post zu gehen, sagt Eike. Mittlerweile seien aber deutlich weniger Frauen in der Zustellung tätig.

Ob das mit der harten Arbeit zu tun hat, da ist sich Eike unsicher. Bei einem Schnuppertag sei einer da gewesen, der aussah, als komme er direkt vom Bodybuildung. Doch er sei nicht geblieben – dafür aber eine junge zierliche Frau. Eike zuckt die Schultern und lächelt.

„Die meisten Kunden helfen, wenn sie können“

„Die meisten Kunden helfen, wenn sie können“, sagt Eike. Beispielsweise bei schlechtem Wetter. Einmal in Hannover, als sie noch mit dem Fahrrad Briefe auslieferte, habe sie sich vor dem Regen in einen Hauseingang geflüchtet, erzählt sie. „Jemand machte die Tür auf, und ich lag im Flur.“ Er habe ihr dann ein Handtuch gegeben.

In Burgwedel mag sie es, die Kinder aufwachsen zu sehen, bis sie ihr irgendwann zurufen. „Das ist meine Postbotin“. Für die Hunde hat sie manchmal Leckerlis dabei, erzählt sie. Mittlerweile gibt es aber meist nur noch Streicheleinheiten, wegen mancher Futterunverträglichkeit.

Auch mal frech sein

Seit einigen Jahren lebt Eike mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Burgwedel. Sie sei ein Familienmensch, sagt sie von sich. Bald feiern ihr Mann und sie silberne Hochzeit. Doch wenn sie über ihren Beruf in Zeiten der Lockdowns spricht, dann erzählt sie auch von Einsamkeit. Manchmal habe sie nach Feierabend den Leuten den Einkauf nach oben getragen. „Man ist nicht nur Postbote, man ist ja auch Mensch.“

Bald kommt die Weihnachtszeit. Das bedeutet mehr Pakete für Eike. Sie lächelt trotzdem viel und vermag damit offenbar auch andere anzustecken. Einen, der immer so ernst dreinschaute, habe sie einmal gefragt: „Wollen wir mal in den Keller gehen zum Lachen?“ Er habe ihr versprochen, einen Keller zu bauen – und sie seitdem immer angelächelt. „Weil ich ja manchmal frech bin“, sagt Eike und grinst.

