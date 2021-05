Burgwedel

Während die Zahl der Vorschulkinder im Umland Hannovers in den nächsten Jahren insgesamt steigen wird, soll Burgwedel zu einer Handvoll Regionskommunen mit „rückläufigen Werten in Krippen und Kindergärten gleichermaßen“ gehören. Einen zehnprozentigen Rückgang bei den Ein- und Zweijährigen, der regionsweit spitze wäre, hat die Statistikstelle der Region Hannover anhand von Meldedaten bis Ende 2023 für Burgwedel vorausberechnet. Burgwedels Erste Stadträtin Christiane Concilio relativiert jedoch die Aussagekraft des just veröffentlichten Statistikberichts.

Kindertagesstätten bleiben unter Kapazitätsdruck

Laut Region lebten zum Jahreswechsel 351 Kinder im Krippen- und 572 Kinder im Kindergartenalter in Burgwedel. Bis Ende 2023 werde die Zahl der Ein- und Zweijährigen um 34 auf 317 Kinder abnehmen, während für die Drei- bis Fünfjährigen nur ein marginales Minus erwartet wird. Der Vorausrechnung lägen Fortschreibungen der altersspezifischen Wanderung wie auch Annahmen über das künftige Geburtenverhalten zugrunde, erläutert die Region in einer Mitteilung. Darin räumt sie „methodische Schwierigkeiten“ bei der Abschätzung der Geburtenzahlen ein.

Concilio bedauert, dass das Zahlenwerk mit der Stadtverwaltung nicht abgeglichen worden sei. Nach einer ersten Durchsicht orientiere es sich möglicherweise an falschen Basiszahlen. Keinesfalls dürfe man sich zu dem Trugschluss verleiten lassen, dass in Burgwedel wegen rückläufiger Zahlen von Vorschulkindern keine zusätzlichen Betreuungsplätze mehr benötigt würden. Das Gegenteil sei der Fall.

Wer Betreuungsangebote für die Jüngsten plant, die allerorten knapp sind, auf die aber zugleich ein Rechtsanspruch besteht, kommt um regelmäßige Bevölkerungsprognosen nicht umhin. Das gilt auch für Burgwedels Stadtverwaltung. Als zuständige Spitzenbeamtin erstattet Concilio persönlich den politischen Gremien zweimal jährlich Bericht, damit Kita-Kapazitäten möglichst aktuell dem Bedarf angepasst werden. Zuletzt gab sie einen ausführlichen Ausblick im April. Kernaussage: Für das neue Kitajahr fehlen noch 17 Kindergartenplätze und einige wenige in den Krippen. Die Abhilfe ist bereits beschlossen: Wenn das Jugendzentrum, laut Concilio noch 2021, an die Albert-Schweitzer-Schule umzieht, sollen im frei gewordenen Gebäude an der Wiesenstraße 45 neue Kindergarten- und 15 neue Krippenplätze entstehen.

Im Jugendzentrum an der Großburgwedeler Wiesenstraße wurde bereits vor 15 Jahren eine erste Krippe eingerichtet, inklusive dieser winzigen Klobecken. Kleinere Modelle gab es nicht. Bald wird das ganze Haus zur Kindertagesstätte. Quelle: Martin Lauber (Archiv)

Zuzug hält Bevölkerungszahl stabil

Seit gut zehn Jahren stagniert Burgwedel bei knapp mehr als 20.000 Einwohnern. Ohne Zuzug von außen würde die Zahl kontinuierlich abnehmen, denn die Zahl der Kinder, die von Burgwedelerinnen zur Welt gebracht werden, reicht nicht aus, um die Bevölkerung stabil zu halten. Das quasi hausgemachte Defizit werde regelmäßig kompensiert durch die Zuwanderung überwiegend von Familien mit Kindern im kitarelevanten Alter, berichtet Concilio. Allein schon diese langjährige Erfahrung spreche dagegen, dass es zu einem so starken Rückgang von Kindern im Krippenalter kommen wird, wie ihn die Statistiker unterstellt haben.

Rechtsanspruch auf Ganztag in der Grundschule – schon abgehakt? Zwölf Jahre nach Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz steht den Kommunen bundesweit der nächste Stresstest zum Jahr 2025 bevor: Ab dann soll für jedes Kind, dessen Eltern das wünschen, eine ganztägige Betreuung an der Schule gewährleistet sein. Burgwedels Erste Stadträtin Christiane Concilio beschäftigt sich nach eigener Aussage bereits mit den rechtlichen Fragen dieser Neuerung. Ihrer Auffassung nach besteht für Burgwedel Grund zur Gelassenheit. Alle fünf städtischen Grundschulen verfügen bereits seit drei oder mehr Jahren über eine Nachmittagsbetreuung samt der dafür erforderlichen Schulmensen. Dieses freiwillige Angebot, bei dem städtische Pädagogen mit den Lehrerkollegien kooperieren, werde mittlerweile vom Gros der Kinder frequentiert. Concilio geht davon aus, dass die Burgwedeler Lösung dem künftigen Rechtsanspruch ohne allzu große Anpassungen gerecht werden wird.

Dass es trotz stagnierender Einwohnerzahlen und eines kontinuierlichen Ausbaus der Kapazitäten immer wieder zu Engpässen in der vorschulischen Betreuung kommt, habe zahlreiche Gründe. Der wichtigste sei, dass diese Angebote immer intensiver in Anspruch genommen würden. 2013, als der Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz eingeführt wurde, sei nur jedes vierte Kind unter drei Jahren angemeldet worden. „Inzwischen planen wir mit 70 Prozent, und die Quote steigt weiter. Wir müssen noch weiter bauen“, warnt Concilio – zumal nach längerer Flaute in Burgwedel jetzt wieder der Wohnungsbau auflebe. In Kürze komme in mehreren Ortsteilen neues Bauland auf den Markt. „Das wird Wirkung auf die Zahlen der Vorschulkinder haben“, meint die Erste Stadträtin.

Von Martin Lauber