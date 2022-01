Großburgwedel

Das Kulturprogramm im Amtshof für dieses Jahr steht fest. Allerdings muss die Stadt wegen Corona die ersten zwei Konzerte in der Reihe „Kultureller Frühling“ verschieben. Sie hofft nun darauf, im März starten zu können. Und das ist geplant:

Losgehen soll es dann am Mittwoch, 9. März, mit dem Batolba Trio. Mit einem Repertoire aus Klassikern und Eigenkompositionen zeigt das Trio, wie zeitlos frisch Rock ’n’ Roll auch Jahrzehnte nach seinem Entstehen klingen kann – Ausflüge in den Blues, Swing und Pop inklusive.

Am Freitag, 1. April, ist dann ein weiteres Trio zu Gast. Das Horszowski Trio wird Werke von Smetana, Schostakowitsch, Dvorak und Schumann spielen.

Die Blechbläser vom Ensemble Classique begeisterten bereits im Frühjahr 2016 das Publikum im Amtshof. In diesem Jahr sind sie auf Abschiedstournee und am Freitag, 13. Mai, zu Gast.

Die Guitar Gala Night wird verschoben

Auf einen späteren Zeitpunkt verschoben ist das Konzert von LumiMare, das eigentlich für Freitag, 14. Januar, geplant war. Ebenfalls später stattfinden muss die Guitar Gala Night mit den Gitarrenduos Amadeus Guitar Duo und Duo Gruber & Maklar. Das Konzert war eigentlich für Mitte Februar vorgesehen.

Auch das Herbstprogramm steht schon fest. Zum Start der Reihe „Kultureller Herbst“ ist das Ensemble I Liguriani am Sonnabend, 20. August, in Burgwedel zu Gast. Am Mittwoch, 14. September, folgt dann das polnische Streichquartett Volosi.

Hommage an den Swing

Die A-cappella-Band Gretchens Antwort ist mit einer Hommage an vergangene Zeiten unter dem Motto „Dreh den Swing auf“ am Freitag, 14. Oktober, zu hören. Am Mittwoch, 16. November, gibt es eine Mischung aus Klassik, Jazz und Weltmusik mit Elbtonal Percussion.

Grundsätzlich sind Karten im Vorverkauf jeweils zwei Wochen vor dem Veranstaltungstermin in der Buchhandlung Böhnert zum Preis von 15 Euro, ermäßigt 8 Euro, erhältlich. Einlass ist um 19.30 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr. Für das Frühjahr bietet die Stadt keine Abonnements an. Über die Corona-Regeln, die dann bei den Konzerten gelten, wird zeitnah informiert.

Von Alina Stillahn