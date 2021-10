Burgwedel

Großburgwedel ist Stauspitzenreiter in Deutschland. Im morgendlichen Pendlerverkehr und zum Feierabend stockt der Verkehr in der Stadt. Deshalb wollen die Macher und Macherinnen des Projekts „mobil ans #werk“ ein neues Konzept der Mobilität entwerfen. Die Burgwedeler Wirtschaftsförderung hat in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dortmund und dem hannoverschen Planungsbüro „plan zwei“ das Projekt im September gestartet. Nun läuft auch eine Onlineumfrage für Bürgerinnen und Bürger, die sich aber auch an Pendler richtet.

Beim bundesweiten Zukunftswettbewerb „#mobilwandel2035“ konnte die Stadt Burgwedel mit ihrer Projektskizze „mobil ans #werk - Gemeinsam mit Unternehmen mobil“ unter 140 eingereichten Beiträgen punkten. Daher darf die Stadt als eine von bundesweit nur zehn Kommunen 150.000 Euro Fördermittel ausgeben. Ein entscheidender Faktor für die Projektteilnahme ist Burgwedel als attraktiver Wirtschaftsstandort gewesen und der daraus resultierende Pendelverkehr.

Projekt entwirft Zukunftsbilder für Mobilität

Worum geht es? Das Projekt „mobil ans #werk“ entwirft ein Zukunftsbild für die künftige Entwicklung der Mobilität in Großburgwedel. Dafür arbeiten die Projektbeteiligten gemeinsam mit Unternehmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie mit Bürgerinnen und Bürgern zusammen. Weil mehr Pendlerinnen und Pendler nach Burgwedel zur Arbeit fahren als aus der Stadt wegfahren, richtet sich die Umfrage vor allem an die Bürgerinnen und Bürger sowie Pendlerinnen und Pendler in Burgwedel.

Dabei stehen vor allem Fragen zur Gestaltung nachhaltiger Mobilitätssysteme und neue digitale Arbeitsformen wie beispielsweise das Arbeiten in einem Gemeinschaftsbüro oder im Homeoffice im Vordergrund. Insbesondere für die Verkehrsbelastung durch den Pendelverkehr soll ein neuer Ansatz konzipiert werden.

Umfrage-Teilnehmer gestalten Zukunft der Mobilität mit

Dies könne nur in enger Zusammenarbeit mit den Akteuren vor Ort erfolgen, sagt Marcel Jürgens, Projektmitarbeiter im Planungsbüro „plan zwei“. „Deshalb sind wir auf Ihre Teilnahme angewiesen.“ Die in der Umfrage erhobenen Daten wirken sich laut Jürgens unmittelbar auf die Erkenntnisse und letztlich auf das Ergebnis aus. „Somit besteht für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Umfrage die Chance, die Zukunft der Mobilität in Großburgwedel mitzugestalten.“

Deshalb bittet Jürgens darum, den Link zur Umfrage an Mitarbeiter, Freunde und Bekannte aus Burgwedel weiterzuleiten. Weitere Informationen zum Projekt finden sich auf der offiziellen Website. Bei Fragen können Interessierte eine E-Mail an mobilanswerk.rp@tu-dortmund.de schreiben.

Team beantwortet Fragen auf Wochenmarkt

Für weitere Fragen steht das Projektteam am Donnerstag, 4. November, mit einem Stand auf dem Wochenmarkt in der Von-Alten-Straße in Großburgwedel für Gespräche zur Verfügung. Zudem sind die Projektmitarbeiter bis in den Nachmittag hinein im Laden der Deutschen Glasfaser an der Von-Alten-Straße 17 und stehen auch da Bürgerinnen und Bürgern für Gespräche zur Verfügung.

Von Katerina Jarolim-Vormeier