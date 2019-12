Großburgwedel

Leicht verletzt wurde ein Fahrradfahrer bei einem Unfall in Großburgwedel. Er war am Mittwoch gegen 11.45 Uhr auf dem Radweg an der Hannoverschen Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. In der gleichen Fahrtrichtung fuhr eine Autofahrerin mit ihrem VW Golf. Als sie nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen wollte, prallte der Radfahrer gegen die Fahrertür des Autos. Dabei verletzte er sich leicht am rechten Bein. Nach Aussage der Polizei durfte der Radler den Radweg in dieser Richtung befahren.

Von Thomas Oberdorfer