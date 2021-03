Burgwedel

Der ADFC startet nach Ostern in die Fahrradsaison 2021. Geplant ist eine Reihe von Radtouren, so es die Corona-Bestimmungen denn zulassen. Start ist am Mittwoch, 7. April, um 18 Uhr. Zu Beginn will der ADFC zu einer Fahrt auf den Regionsradwegen neun und zehn aufbrechen. Die Tour führt von Großburgwedel aus in Richtung Fuhrberg – mit einer Gesamtstrecke von rund 35 Kilometern.

So sieht die neue Website des ADFC-Burgwedel aus. Quelle: privat

ADFC radelt am 11. April zum Mittellandkanal

Zur ersten Tagestour startet der ADFC vier Tage später, am 11. April um 10 Uhr. Ziel ist der Mittellandkanal und dann weiter entlang der Wasserstraße. Die Tour ist 60 bis 70 Kilometer lang.

Die erste Halbtagstour der Saison ist für Ende April geplant. Sie startet Sonnabend, 24. April, um 14 Uhr. Das Ziel der rund 50 Kilometer langen Fahrt steht noch nicht fest.

Alle Touren starten auf dem Domfrontplatz in Großburgwedel. Das ADFC weist darauf hin, dass alle aktuellen Corona-Regeln beachtet und Teilnehmerlisten geführt werden. Zudem wird in kleinen Gruppen mit großen Abständen gefahren.

ADFC präsentiert neuen Internetauftritt

Pünktlich zum Beginn der Fahrradsaison hat der ADFC Burgwedel seinen Internetauftritt umgestaltet: Die neue Seite ist ab sofort unter der Adresse burgwedel.adfc.de erreichbar. Sie ist so angelegt, dass sich das Design der Bildschirmgröße und den Eingabemöglichkeiten des Endgeräts anpasst – egal, ob PC, Tablet oder Smartphone. Auf der Internetseite ist unter anderem das Burgwedeler Tourenarchiv des Vereins zu finden. Es wird laufend ergänzt. Zudem werden Termine und Ankündigungen vom ADFC-Bundesverband automatisch in die Burgwedeler Seite integriert.

Von Thomas Oberdorfer