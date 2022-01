Engensen

Zerschlagene Weihnachtsbaumkugeln und heruntergerissene Lichterketten: In Engensen haben sich Randalierer in der Nacht zu Donnerstag am Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz zu schaffen gemacht. Als „frech“ bezeichnet das Ortsbürgermeister Joachim Lücke (SPD). „Ich weiß nicht, was das soll“, sagt er.

Den Baum hat der Ortsrat zusammen mit der Feuerwehr organisiert, gestiftet wird er immer von einem Bürger oder einer Bürgerin. Normalerweise schmücke ihn das Dorf gemeinsam, sagt Lücke. „Das ging natürlich die letzten zwei Jahre nicht.“ Trotzdem sei der Baum auch in Corona-Zeiten eine tolle Sache, ein Stück Dorfgemeinschaft. Das dieser nun offenbar mutwillig beschädigt wurde, habe auch innerhalb des Dorfes für Unverständnis gesorgt.

Die Unbekannten haben die Lichterketten zerrissen. Quelle: Antje Bismark

Baum soll nächste Woche verschwinden

Es habe bereits Planungen gegeben, den Baum abzutransportieren. Den Strom für die Lichterketten habe er bereits unterbrochen, sagt Lücke. Nun rechnet er damit, dass der Baum in der nächsten Woche gänzlich abgeschmückt wird.

Lücke geht von einem Schaden von 100 bis 150 Euro aus. Die Lichterketten seien sehr lang und damit entsprechend teuer gewesen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und geht davon aus, dass die Randalierer zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, zuschlugen.

Zeugen können sich unter Telefon (0 51 39) 99 10 bei der Polizei in Großburgwedel melden.

Von Alina Stillahn