Großburgwedel

Einen Schaden von etwa 2000 Euro hat ein Unbekannter an einem grünen Opel Astra verursacht: Dessen Halter hatte den Wagen nach Polizeiangaben am Sonnabend gegen 19.30 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Fuhrberger Straße abgestellt. Als er am Sonntag gegen 12 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Randalierer die Motorhaube eingedellt und den linken Seitenspiegel zerkratzt hatte. Die Ermittler gehen nach Aussage eines Polizeisprechers nicht davon aus, dass ein Autofahrer den Wagen beschädigt und Unfallflucht begangen hat: „Das deckt sich nicht mit den Spuren“, sagte er auf Anfrage.

Die Beamten hoffen auf Zeugen, die den Randalierer gesehen haben. Sie sollten sich unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Antje Bismark