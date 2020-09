Großburgwedel

Unbekannte Täter haben in Großburgwedel einen schwarzen Nissan mit roter Farbe beschmiert. Das Auto stand auf einem Privatparkplatz an der Hannoverschen Straße 3. Betroffen sind sowohl die Motorhaube als auch die Windschutzscheibe. Der Vorfall ereignete sich am Freitag in der Zeit zwischen 10 und 15.30 Uhr. Die Polizei gibt den Schaden mit 1500 Euro an und hofft nun auf Zeugenaussagen, um den Fall aufklären zu können. Hinweise nehmen die Beamten des Polizeikommissariates Großburgwedel unter Telefon (0 51 39) 99 10 entgegen.

Von Thomas Oberdorfer