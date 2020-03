Burgwedel

In anderthalb Jahren ist Kommunalwahl. In seiner Sitzung am Donnerstag, 5. März, wird Burgwedels aktueller, inklusive Bürgermeister 35-köpfiger Rat sich mit der Frage auseinandersetzen, ob es in der nächsten Wahlperiode auch eine Nummer kleiner geht als jetzt – sprich: ob sich die Stadt mit zwei Abgeordneten weniger regieren ließe.

Denn das wäre in Kommunen von der Größe Burgwedels – die Einwohnerzahl betrug bei der letzten offiziellen Zählung 20.274 – laut Kommunalverfassung möglich und hätte den Effekt, dass die Stadt bei der Kommunalwahl nicht wie bisher in zwei Wahlbereiche unterteilt werden müsste und die Parteien jeweils nur eine statt bisher zwei Listen aufzustellen bräuchten. Aus Sicht des Grünen-Ratsherrn Heinz Visel verspräche dies „verbesserte Transparenz, einzusparende Kosten und geringeren Organisationsaufwand für die Verwaltung“. Und so stellt die Verwaltung Visels Anregung aus dem Jahr 2015 jetzt, gerade noch rechtzeitig innerhalb der obligatorischen 18-Monatsfrist vor der nächsten Wahl, im Rat zur Debatte.

Schuldenfreie Kommune hat „wenig Erfahrung mit Krediten“

Die öffentliche Sitzung beginnt um 19 Uhr, die überschaubare Tagesordnung bietet wenig Spektakuläres. Für die Schiedsleute und Stellvertreter soll eine früher auch in Burgwedel übliche Jahrespauschale wieder in die Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeiten aufgenommen werden – unter dem Strich geht es um 520 Euro im Jahr. Zudem soll eine Änderung der sogenannten Kreditrichtlinie der Stadtverwaltung die Möglichkeit eröffnen, Darlehen künftig auch über die Region Hannover abzuwickeln. Im derzeitigen Marktumfeld sei dabei eher die Entlastungswirkung als der wirtschaftliche Vorteil für die Stadt maßgeblich, heißt es in der Ratsvorlage. „Dies gilt insbesondere, da hier keine Erfahrungen bei der Ausschreibung von Krediten bestehen“ – ein Luxusproblem der bis dato und seit Jahrzehnten schuldenfreien Kommune.

Musterhäuser sind noch mal Thema

Vor der finalen Einwohnerfragestunde gibt es die weitere Fortsetzung einer gefühlt unendlichen Geschichte, die in der Vergangenheit bundesweit Schlagzeilen gemacht hatte: Es geht um das laut Bauaufsicht illegale Wohnen in den ehemaligen Musterhäusern im Großburgwedeler Gewerbegebiet II hinter Ikea. Nach dem behördlich geduldeten „Auswohnen“ ist an der Schulze-Delitzsch- sowie an der Raiffeisenstraße nur noch eine gewerbliche Nutzung zulässig. Eine nachträgliche Legalisierung des Wohnens in den früheren Musterhaussiedlungen aus den Siebzigerjahren hatte der Rat unter anderem wegen gesundheitsschädlicher Lärmbelastung abgelehnt und im September 2018 über dem vermeintlichen Behördenskandal den Aktendeckel geschlossen.

Doch nun versuchen die Unabhängigen einmal mehr, die Umwidmung des Gewerbegebietes in ein Mischgebiet, in dem Wohnen legal wäre, wieder auf die kommunalpolitische Tagesordnung zu hieven. Ob es in der Ratssitzung am 5. März nach der Einbringung des Antrags überhaupt zu einer inhaltlichen Aussprache kommt, ist fraglich. Zu entscheiden hat der Rat nur, ob er sich in einer kommenden Sitzung mit dem Thema erneut befassen will. Die Verwaltung empfiehlt, dies abzulehnen, der neue Vorstoß biete keine neue Aspekte.

Von Martin Lauber