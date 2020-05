Großburgwedel

Der Rat der Stadt Burgwedel möchte eine größere Einflussmöglichkeit auf die Ausgaben der Stadt haben. Einstimmig votierten die Mitglieder bei der jüngsten Sitzung dafür, einen entsprechenden Antrag der CDU/FDP-Gruppe an den Finanzausschuss zu verweisen. „Es geht nicht darum, die Konfrontation mit der Stadt zu suchen“, sagte Ratsmitglied Thorsten Rieckenberg ( CDU) bei der Erläuterung des Antrages. Vielmehr bitte der Rat um eine rechtzeitige Beteiligungsmöglichkeit, wenn sich die ursprünglich kalkulierten Ausgaben für ein Projekt drastisch erhöhen.

Die CDU/FDP-Gruppe forderte, dass die Stadtverwaltung mindestens alle zwei Monate – und bei Bedarf gesondert – die Ratsmitglieder über zu erwartende Mehrausgaben für Investitionsvorhaben informiere. „Sofern die Summe der Kostensteigerung den Betrag von 100.000 Euro je Vorhaben übersteigt, ist die Zustimmung der Ratsmitglieder für alle weiteren Mehrausgaben erforderlich“, heißt es in dem Antrag. „Ohne eine Übersicht ist es nicht möglich, falsche Tendenzen frühzeitig zu erkennen“, sagte Rieckenberg. Auf diese Weise könne die Politik die Gesamtkosten im Blick behalten. Er forderte von der Stadtverwaltung zudem: „Wir brauchen mehr Disziplin bei den Ausgaben.“

Von den übrigen Ratsmitgliedern meldete sich lediglich noch Rudolf Gutte (Unabhängige) zu Wort, der den Antrag sehr begrüßte: „Das bringt mehr Transparenz.“

Alle Mitglieder des Rates hatten sich bei der Sitzung an die Empfehlung gehalten, während der Zusammenkunft eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. In weitem Abstand voneinander nahmen die Kommunalpolitiker jeweils an einem Einzeltisch in der großen Aula des Gymnasiums Großburgwedel Platz. Nach einer Stunde war die kurze Tagesordnung abgearbeitet, alle verließen die Schule unter Einhaltung des verordneten Mindestabstandes wieder.

Von Mark Bode