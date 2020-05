Burgwedel

Wegen der anstehenden Feiertage im Mai und Juni verschieben sich Öffnungszeiten, wie jetzt Stadtsprecherin Katrin Fieber mitteilt. So bleibt das Rathaus am Freitag, 22. Mai, als Brückentag zwischen Christi Himmelfahrt und dem darauffolgenden Wochenende geschlossen.

Die Händler des Wochenmarkts auf der Von-Alten-Straße und dem Domfrontplatz bieten ihre Waren bereits am Mittwoch, 21. Mai, von 7 bis 13 Uhr an – und nicht wie gewohnt am Donnerstag.

Der Bauhof mit Grüngutannahme öffnet am Sonnabend, 23. Mai, von 9 bis 12 Uhr regulär. Zu Pfingsten verschiebt sich die Grüngutannahme auf Dienstag, 2. Juni, von 6.30 bis 15.30 Uhr.

