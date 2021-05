Burgwedel

In der kommenden Woche steht wieder ein Feiertag ins Haus: Donnerstag, 13. Mai, ist Christi Himmelfahrt. Als gesetzlicher Feiertag ist dieser in der Regel arbeitsfrei. Einige Arbeitnehmer und -geber nutzen die Möglichkeit, um durch einen Brückentag am darauffolgenden Freitag ein extralanges Wochenende zu schaffen. So auch im Burgwedeler Rathaus. Das bleibt deshalb am Freitag, 14. Mai, geschlossen.

Wochenmarkt wird vorgezogen

Der turnusmäßig am Donnerstag stattfindende Wochenmarkt auf der Von-Alten-Straße und dem Domfrontplatz wird wegen Himmelfahrt vorverlegt. Die Marktbeschicker bauen ihre Stände bereits am Mittwoch, 12. Mai, in der Zeit zwischen 7 und 13 Uhr in Großburgwedel auf. Der Landmarkt am Sonnabend, 15. Mai, findet regulär zwischen 8 bis 12.30 Uhr statt.

Grüngutannahme öffnet am Sonnabend

Kein XL-Wochenende gibt es für die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs. Die Grüngutannahme öffnet am Sonnabend, 15. Mai, ganz regulär. Grünschnitt kann in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr am Pappelweg 2 in Großburgwedel abgegeben werden. Dafür verschieben sich die Öffnungszeiten zu Pfingsten. Der Bauhof bleibt am Pfingstmontag geschlossen. Damit ist an dem Tag keine Grüngutannahme möglich. Als Ersatztermin bieten die Bauhofmitarbeiter dafür Dienstag, 25. Mai, an. Dann können in der Zeit zwischen 6.30 und 15.30 Uhr Gartenabfälle abgegeben werden.

Von Thomas Oberdorfer