Großburgwedel

Bei Terminen im Rathaus kann es ab dem 29. November wegen der aktuellen Corona-Lage wieder zu längeren Vorlaufzeiten kommen. Die Stadt schickt wegen der steigenden Inzidenzzahlen etwa die Hälfte der Belegschaft als sogenanntes Backoffice ins Homeoffice. Damit soll nicht nur die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschützt, auch die Serviceleistungen der Verwaltung sollen sichergestellt werden.

Das habe aber zu Folge, dass bei halber Besetzung, beispielsweise im Bürgerbüro, eine geringere Anzahl an Präsenzterminen im Rathaus bearbeitet werden könne, teilt die Stadt mit. Das verlängere voraussichtlich die Vorlaufzeit der Termine vor Ort. Die habe laut Stadt in letzter Zeit oftmals gerade mal einen Tag betragen.

Wichtige Angelegenheiten sollen zeitnah bearbeitet werden

„Wir sind inzwischen jedoch in Sachen Digitalisierung in der erfreulichen Lage, dass bereits eine Vielzahl an Serviceleistungen online abgewickelt werden kann“, sagt Bürgermeisterin Ortrud Wendt (CDU). Über die städtische Internetseite www.burgwedel.de sei das Rathaus Tag und Nacht digital erreichbar. Auch per E-Mail und telefonisch sei die Verwaltung zu den gewohnten Zeiten wie immer präsent.

Mögliche Verzögerungen beträfen nur die persönlichen Termine, betont Wendt. „Jetzt wird es zwar wieder zu verlängerten Wartezeiten bei den Terminvergaben kommen, aber es ist sichergestellt, dass wichtige Angelegenheiten zeitnah bearbeitet werden“, verspricht Wendt. 

Von Alina Stillahn