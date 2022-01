Großburgwedel

Großzügig erstrecken sich jenseits der A7 Großburgwedels die neuen Ansiedlungsflächen für Unternehmen. Vis-à-vis von Fiege schweben bereits Betonpfeiler am langen Arm eines Autokrans auf die Baustelle der künftigen Willenbrock-Niederlassung. Bis an die Bahnlinie im Norden reicht das insgesamt rund 18 Hektar große Gewerbegebiet VIII bisher zwar erst auf dem Papier. Aber alle Grundstücke sind verkauft und Vermessungstrupps bereits auf dem Gelände unterwegs. 

Auch dieser Weg wurde veräußert. Wenn das Gewerbegebiet zwischen Fiege und Bahnlinie bebaut wird, wird er samt Baumreihe verschwinden. Quelle: Martin Lauber

Das gab es noch nie in der 200-jährigen Geschichte

Mit der Erschließung werden nicht nur Äcker und eine Baumreihe verschwinden, sondern auch zahlreiche Wirtschaftswege. Insgesamt 28.500 Quadratmeter landwirtschaftlicher Wegeparzellen haben im Bereich des Gewerbegebietes den Besitzer gewechselt. Vorbesitzer war der Realverband Großburgwedel, dessen Hauptaufgabe die Unterhaltung des 70 Kilometer langen Wege- und Grabennetzes in der Gemarkung Großburgwedel ist. Mit der Mehrheit ihrer 380 Mitglieder – allesamt Eigentümer von Acker- und Grünland – hat diese Körperschaft öffentlichen Rechts nun etwas beschlossen, das es in der circa 200-jährigen Verbandsgeschichte noch nie gegeben hat.

Im vom Realverband neu erworbenen Kiefernbestand hat der Wasserwerksbetreiber Enercity junge Buchen und Douglasien gepflanzt, die dem Klimawandel gut gewachsen sein sollen. Quelle: Martin Lauber

Fortmüller: „Unseren Teil zum Klimaschutz beitragen“

Der Realverband hat den Verkaufserlös der Wegeparzellen nicht in seine Rücklage gepackt, sondern in den Kauf eines Wald- und Wiesenareals investiert, das jenseits der Bahnstrecke im Norden an den künftigen Gewerbepark angrenzt. 25.000 Quadratmeter groß ist das Areal, es stellt den allerersten vergleichbaren Grundbesitz der Körperschaft dar. Verbandsvorsitzender Marcus Fortmüller misst dem Kauf große Bedeutung bei – und das aus mehreren Gründen.

Einerseits hebt er den „freiwilligen Beitrag zur zukünftigen Bindung von CO2“ und die Sicherung eines Rückzugsortes für Tiere und Insekten hervor. In der Tat soll der 5000 Quadratmeter große Grünlandanteil des Neuerwerbs – bisher eine Rinderweide – mit Buchen und anderen Baumarten aufgeforstet werden, „um unseren Teil zum Klimaschutz beizutragen“, sagt Fortmüller mit Hinweis auf die vielen Bäume, die im Zuge der Erweiterung des Gewerbegebietes gefällt würden. Der viermal so große Waldanteil besteht aus bereits ausgewachsenen Kiefern, unter denen bereits junge Buchen und Douglasien als nächste Waldgeneration heranwachsen. Wasserwerksbetreiber Enercity hat die angeblich klimaresistenteren Baumarten gepflanzt.

Diese 5000 Quadratmeter große frühere Rinderweide im Seckbruch soll mit Buchen und anderen Baumarten aufgeforstet werden. Laut Marcus Fortmüller tut der Realverband damit etwas für den Klimaschutz. Quelle: Martin Lauber

Dem Zugriff von Spekulanten entzogen

Positiv ist aus Fortmüllers Sicht aber auch, dass die betreffende Fläche nun im Eigentum der Gemeinschaft der Realverbandsmitglieder verbleibe – allesamt Landwirte sowie andere Acker- und Wiesenbesitzer aus Großburgwedel. Das Land sei somit dem Zugriff von Bodenspekulanten und Investoren entzogen. Rainer Gode, zweiter Vorsitzender, illustriert die Problemlage: Zunehmend würden landwirtschaftliche Flächen zum Beispiel über das Online-Aktionshaus Ebay meistbietend auf den Markt geworfen. Dann mischten Anleger aus ganz Deutschland mit, und das Preisniveau gerate aus den Fugen. Lokale Landwirte hätten das Nachsehen – nicht nur als potenzielle Käufer könnten sie nicht mithalten, auch die Pachtpreise würden immer unbezahlbarer.

Der Neuerwerb im Seckbruch war Glück. Es war eine 80-jährige Großburgwedelerin, die auf den Verband zugekommen war. „Für sie war es wichtig, dass die Fläche in gute Hände kommt und im Besitz von Großburgwedel bleibt“, so umschreibt es der Verbandschef, der den Handel zu einem nach seiner Aussage für beide Seiten fairen Preis perfekt machen konnte. Dieser Vorgang sei vorbildhaft, denn „er ist demokratisch und dient der Allgemeinheit“. In Großburgwedel gebe es viele ältere Herrschaften ohne Erben, die größere und kleinere Parzellen zu verkaufen hätten und sich ein Beispiel daran nehmen könnten.

Von Martin Lauber