Thönse

Über den Weg Ehrenbergsfeld in Thönse rollt derzeit viel Verkehr. Eigentlich ist das verboten, aber seit Dienstagvormittag verhüllen blaue Plastiksäcke die Verbotsschilder an dem Weg. Und das ganz offiziell: Die Aktion ist zwischen dem Realverband – er ist für die Straße zuständig – der Stadt und der Polizei abgesprochen. So soll Autofahrern ermöglicht werden, Bereiche von Thönse zu erreichen, die, bedingt durch die Bauarbeiten im Ort, derzeit sonst nicht mit dem Auto angefahren werden könnten. Der Ehrenbergsfeld verbindet den Oldhorster Weg mit der Neuwarmbüchener Straße auf Höhe der Biogasanlage.

Aber auch das ist klar: „Sobald die Bauarbeiten an der Großburgwedeler Straße und der Langen Reihe abgeschlossen sind, kommen die Plastiksäcke weg, und die Durchfahrtsverbote gelten wieder“, betont Realverbands-Vorsitzender Heinrich Müller. Die Arbeiten in diesem Bereich sollen am Freitag, 21. August, abgeschlossen sein. Und dann wird auch die Polizei dort wieder kontrollieren.

Autofahrer zahlen 20 Euro Bußgeld

Das tat sie übrigens auch noch am frühen Dienstagvormittag im Berufsverkehr und erwischte prompt mehrere Verkehrssünder. Die mussten jeweils 20 Euro Bußgeld zahlen. Dass wenig später die Verbote aufgehoben wurden, nutzte ihnen nichts – sie wurden trotzdem zur Kasse gebeten.

Von Thomas Oberdorfer