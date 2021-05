Thönse/Engensen

Die Friedhöfe in den beiden Burgwedeler Ortsteilen Thönse und Engensen erhalten jeweils drei neue Sitzbänke. Finanziert werden sie von der Region Hannover. Die Bänke in Thönse sind bereits aufgestellt worden, Engensen hat die Förderzusage erhalten und will die Bänke jetzt anschaffen.

Stadt meldet Engensen bei der Region nach

Die Region übernimmt die gesamten Anschaffungskosten, die Stadt Burgwedel muss sich nur um das Aufstellen kümmern. Und das übernehmen die Mitarbeiter der Bauverwaltung. Die Bänke aus robustem Eichenholz kosten insgesamt rund 4600 Euro. Bezahlt werden sie aus dem Regionstopf für Naherholung.

Die Region hatte die Kommunen aufgefordert, sich mit einem Projekt für die Gelder zu bewerben. Burgwedel meldete die Bänke für den Thönser Friedhof. Als sich abzeichnete, dass die Gelder nicht komplett ausgeschöpft werden würden, meldete Bauhofchef Martin Riessler die Bänke für Engensen nach. „Noch haben wir das Geld nicht bekommen, aber wir haben schon die Förderzusage“, erklärt er. „Wir schaffen jetzt die Bänke an und stellen sie auf.“

Von Thomas Oberdorfer