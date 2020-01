Thönse

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Thönse ist zwischen der Bruchstraße und der Neuwarmbüchener Straße im vollen Gange: Weil die Eltern um die Sicherheit ihrer Kinder fürchteten, weil die Grundschüler die viel befahrene Neuwarmbüchener Straße überqueren mussten, hat die Region nun nachbessert: Sie hat einen Weg für Fußgänger durch die Baustelle an der Ecke Schmiedestraße eingerichtet und wie angekündigt, die Baustelle mit einer Schranke gesichert. Das reicht den Eltern aber nicht. Sie fordern dort weiterhin eine Ampel.

Baustellenbaken versperren Sicht auf Kinder

„Die Fahrer denken, es ist abgesperrt und sehen die Kinder hinter den hohen Baustellenbaken nicht“, kritisiert Hendrik Massow, Elternratsvorsitzender der Sonnenblumenschule. Deshalb komme es gerade in dem Bereich immer wieder zu brenzligen Situationen. Die Region habe ihm bereits vor einer Woche zugesichert, an der Schmiedestraße eine Ampel und eine Schranke einzurichten. „Nun steht zwar die Schranke, aber die Ampel fehlt noch“, ärgert sich Massow. Er denke über einen Elternlotsendienst nach. Der Elternvertreter schlägt zudem vor, dass an der Neuwarmbüchener Straße, der Schmiedestraße und der Langen Reihe zusätzliche Schilder angebracht werden, die Autofahrer auf die querenden Fußgänger hinweisen. Bislang gibt es dieses Zeichen lediglich an der Bake für Verkehrsteilnehmer, die aus Großburgwedel kommen.

Zudem schlängelt sich der Berufsverkehr, der die Baustelle umfährt, durch die Straße Am Heierpfuhl, was die Verkehrssituation zusätzlich belastet. Die schmale Verbindung, die parallel zur Ortsdurchfahrt verläuft, ist nicht für den Durchgangsverkehr ausgebaut – dort fehlen die Fußwege. Auch in der Schmiedestraße drängt sich der Berufsverkehr in beide Richtungen. Dort sind die Grundschüler ebenfalls unterwegs.

„Die Einrichtung des Durchgangs ist nicht wirklich eine Lösung“, sagt Schulleiterin Jeannine Schneider. Die Kreuzung bleibe für die Grundschüler gefährlich, weil insbesondere der Bereich etwa eine halbe Stunde vor Schulbeginn und zu Spitzenzeiten des Berufsverkehrs sehr frequentiert sei. Deshalb befürwortet die Schulleiterin nach wie vor eine Ampel.

„Die Lösung ist noch nicht optimal“, stellt auch Frank Schuster fest, der seinen Sohn Till jeden Morgen zu Fuß zur Schule bringt. Der 47-Jährige trägt eine leuchtende Weste. Sein neunjähriger Sohn hat am Ranzen phosphoreszierende Streifen angebracht. Der Weg sei nach wie vor viel zu gefährlich. So sieht es auch Melanie Lang-Kuhnert. Die Thönserin begleitet im Wechsel mit anderen Eltern die Kinder durch die Baustelle an der Ortsdurchfahrt und überquert mit ihnen die Straße. „ Erstklässler können den Weg noch nicht allein meistern.“

Am Donnerstag und Freitag der vergangenen Woche hatte die Polizei die Grundschüler begleitet, damit sie sicher zur Schule kommen. „Dabei sind keine Gefahrensituationen entstanden“, berichtet René Lange, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes beim Kommissariat Großburgwedel. Die Kinder hätten die neue Regelung erkannt. Sie gingen auf dem südlichen Fußweg der Langen Reihe und querten am Ende die Straße, um dann auf der Nordseite die Schmiedestraße zu überqueren.

Zur Galerie In der morgendlichen Hauptverkehrszeit bilden sich an der Schmiedestraße in Thönse lange Autoschlangen. Wegen der hohen Baken und der Dunkelheit können die Fahrer zudem die Schulkinder schlecht erkennen.

Zehn Fahrer missachten Durchfahrtsverbot

Gleichzeitig hatten die Beamten laut Lange den Verkehr in dem Bereich kontrolliert. Zehn Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot an der Baustelleneinfahrt an der Neuwarmbüchener Straße hätten seine Kollegen an den zwei Tagen registriert.

Die Ortsdurchfahrt in Thönse soll noch bis Ende des Jahres in fünf Abschnitten saniert werden.

Von Katerina Jarolim-Vormeier