Abschnitt eins der Sanierung der Ortsdurchfahrt Thönse ist im vollen Gange. Die Arbeiten auf der K 117 zwischen der Bruchstraße und Neuwarmbüchener Straße sollen voraussichtlich bis März dauern. Insgesamt plant die Region den Ausbau in fünf Abschnitten. Aktuell ist an der Ecke Neuwarmbüchener Straße eine Absperrung eingerichtet. Allerdings können dort Busse, Krankenwagen und die Feuerwehr die Lange Reihe noch nutzen.

Anwohner erreichen ihre Grundstücke von der Bruchstraße aus

Die Anwohner hingegen können von der Bruchstraße aus zu ihren Grundstücken gelangen und auf dieser Seite auch wieder herausfahren, teilt Regionssprecher Klaus Abelmann mit. Seinen Angaben zufolge ist festgelegt worden, dass in den ersten drei Abschnitten die Schrankenanlage immer auf der westlichen Seite des jeweiligen Bauabschnittes – also in Richtung Großburgwedel – aufgestellt wird. Auf der jeweils anderen Seite kann man also als Anlieger hinein- und herausfahren.

Ortsbürgermeister sorgt sich um Schulkinder

Für die Dauer der Arbeiten im ersten Abschnitt sollte die Bushaltestelle, die kurz hinter der Kapelle an der Langen Reihe neu gebaut wurde, etwa 50 Meter weiter in Richtung der Grundschule verlegt werden. „Da ist aber noch nichts passiert“, moniert Ortsbürgermeister Heinz-Theo Rockahr. Deshalb sieht der Ortsbürgermeister eine große Gefahr für die Kinder, die aktuell keinen sicheren Schulweg hätten.

Ortsbürgermeister Heinz-Theo Rockahr steht an der Bushaltestelle an der Straße Lange Reihe, die eigentlich schon versetzt werden sollte und aktuell eine Gefahr für Schulkinder darstellt, die die Neuwarmbüchener Straße überqueren müssen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

„Jeden Morgen kommen mindestens 40 bis 50 Schulkinder mit dem Bus nach Thönse“, sagt Rockahr. Weil derzeit Baken den Übergang an der Schmiedestraße versperren, müssten die Grundschüler in der Baustelle auf die andere Straßenseite wechseln und die viel befahrene Neuwarmbüchener Straße überqueren. „Das ist sehr gefährlich.“ Erst vor der Sonnenblumenschule hätten sie an der Ampelanlage einen sicheren Überweg. Deshalb sollte die Haltestelle schleunigst verlegt werden, fordert der Ortsbürgermeister. Bianca Viebranz von Regiobus konnte auf Nachfrage keine neuen Informationen über die Verlegung der Bushaltestelle geben.

Region empfiehlt, Thönse großräumig zu umfahren

Während der gesamten einjährigen Sanierung sind zwei großräumige Umleitungen eingerichtet. Eine führt Autofahrer ab der Bundesstraße 3 bei Schillerslage über die Landesstraße 383 durch Oldhorst nach Großburgwedel. Die andere Ausweichstrecke leitet die Fahrer von Großburgwedel über Kleinburgwedel, Wettmar und Engensen nach Ramlingen zur B3. In Thönse sind keine Ausschilderungen vorhanden. „Man geht davon aus, dass die Dorfbewohner wissen, wie sie die jeweiligen Bauabschnitte in der Ortschaft umfahren können“, sagt der Ortsbürgermeister.

Im zweiten Bauabschnitt wird dann im März und April die Ortsdurchfahrt zwischen der Schmiedestraße und dem Kleinburgwedeler Weg saniert.

Von Katerina Jarolim-Vormeier