Burgwedel/Hannover

Sie trainieren Sportgruppen, engagieren sich für ihren Ort, kümmern sich um Senioren und durchforsten die Vergangenheit – kurzum, viele Menschen tun etwas für die Gemeinschaft. 30 Frauen und Männer sowie Organisationen hat die Region Hannover kürzlich für ihren Einsatz mit der Veranstaltung „Ehrenamt - Engagement im Fokus!“ in Hannover gewürdigt. Unter ihnen sind mit Silke Bäßmann und Karin Panske zwei Frauen aus Burgwedel. Geehrt wurden die beiden und die anderen durch die stellvertretende Regionspräsidentin Petra Rudszuck.

Silke Bäßmann kümmert sich um die Jugend

Wenn es um den Jugendbereich des Schützenvereins Gut Ziel Wettmar geht, ist Silke Bäßmann zur Stelle. Seit 2005 ist sie erste Jugendleiterin des Vereins, zuvor hatte sie zwölf Jahre lang die stellvertretende Leitung inne. Das Landesjugendzeltlager des Niedersächsischen Sportschützenverbands (NSSV) in Bad Fallingbostel ist ohne Silke Bäßmann kaum denkbar: Seit 1986 betreut und versorgt sie die Teilnehmer des Zeltlagers. Im Schützenverein ist sie seit ihrem achten Lebensjahr Mitglied.

Karin Panske organisiert Fahrten und Feiern

Die AWO in Großburgwedel ist untrennbar mit Karin Panske verbunden. 1998 in die AWO eingetreten, war sie zunächst Schriftführerin und stellvertretende Vorsitzende und übernahm 2003 dann das Amt der Vorsitzenden. Ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass die AWO Großburgwedel derzeit über 130 Mitglieder hat. Außer regelmäßigen Angeboten in der Seniorenbegegnungsstätte und immer ausgebuchten Mehrtagesfahrten organisiert Karin Panske für die Mitglieder zudem Muttertags- und Karnevalsveranstaltungen, Herbstfeste und Weihnachtsfeiern.

Von Thomas Oberdorfer