Großburgwedel

In die Seniorenbegegnungsstätte ist nach der Corona-Pandemie wieder Leben eingekehrt: Gruppenangebote und Beratungen laufen inzwischen wieder fast regulär. Auch das beliebte Repaircafé hat den Betrieb wieder aufgenommen. Am kommenden Sonnabend, 16. Oktober, können Besucherinnen und Besucher von 14 bis 17 Uhr wieder mit beschädigten Haushaltsgeräten in die Seniorenbegegnungsstätte, Gartenstraße 10, in Großburgwedel kommen, um sie gemeinsam mit technikbegeisterten Ehrenamtlichen zu reparieren.

Ehrenamtlich helfen beim Reparieren

Die Idee ist besonders nachhaltig: Anstatt kaputte Geräte vom Toaster bis zur Stehlampe einfach durch Neuanschaffungen auszutauschen, soll versucht werden, ihnen eine zweite Chance zu geben – und damit ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft gesetzt werden. Inzwischen hat das Repaircafé Expertinnen und Experten für viele verschiedene Technikbereiche zu bieten – ob Elektronik, Uhren, Fahrräder oder Holz. Auch Materialien und Werkzeuge stehen in der SBS zur Verfügung. Das besondere Angebot startet in Burgwedel bereits im Jahr 2017.

In der Seniorenbegegnungsstätte gilt die 3-G-Regel

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Coronabedingt gilt allerdings die 3-G-Regel in der Seniorenbegegnungsstätte: Wer dabei sein möchte, sollte Impfschutz, Genesung oder einen aktuellen, negativen Corona-Test nachweisen können.

Von Carina Bahl