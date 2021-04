Großburgwedel

Überall hämmern, schrauben und streichen Arbeiter: Das Restaurant am Springhorstsee hat eine neue Haut erhalten, und auch innen sowie rund um die Gastronomie lässt der neue Betreiber Halil Deniz alles neu gestalten. Der Inhaber des Glashauses in Burgdorf nennt das Lokal direkt am Wasser Frida. Die Eröffnung war eigentlich für den 1. April geplant, doch wegen der Pandemie musste der 29-Jährige den Termin verschieben. Er hofft, wenn Corona es dann zulässt, Ende April oder Anfang Mai die ersten Gäste begrüßen zu können.

Neuer Gastronom modernisiert Restaurant

Im Oktober schloss Besitzer Thorsten Scholz das Restaurant am Springhorstsee, nachdem seine Familie das Haus vor den Toren Großburgwedels insgesamt 48 Jahre lang bewirtschaftet hatte. Gleichwohl betreibt Scholz das Hotel und seine Eltern betreiben den Campingplatz weiter. Sein Schlussstrich bedeutete aber nicht, dass die Gastronomie an dem idyllischen Plätzchen für immer geschlossen blieb. Der bisherige Wirt fand mit Halil Deniz zeitnah einen Nachfolger, der nun Gebäude und Areal komplett modernisiert.

Buchenholz und graue Fenster umhüllen jetzt die alte Fassade des Restaurants am Springhorstsee. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Das Restaurant Frida strahlt bereits im neuen Glanz. Deniz ließ zunächst die Außenfassade neu gestalten. Buchenholz wechselt sich mit grauen Mauer- und Glaselementen ab. Die Terrasse vor der langen Fensterfront pflasterten die Handwerker ebenfalls neu. Von da aus blicken die Gäste direkt auf den See. Wer sogar über dem Wasser sitzen möchte, der kann künftig auf einem neu errichteten Holzsteg Platz nehmen. „Der See ist ein Naherholungsgebiet und auf den schwimmenden Plattformen sollen sich die Besucher wohlfühlen“, sagt der 29-Jährige, der seit zwölf Jahren als Gastronom tätig ist.

Betreiber baut Orangerie für Feiern

Zwischen Terrasse und der Schwimmplattform soll der Sandstrand bleiben. Allerdings bekommt der Streifen neuen Sand. Dort ragen bereits Metallstützen für geplante Sonnensegel in die Höhe. Nach Fertigstellung stehen den Gästen Sitzmöglichkeiten im Strandbereich zur Verfügung. Deniz will auch eine Outdoorbar errichten, den angrenzenden Spielplatz für Kinder attraktiver gestalten sowie einen Tretbootverleih anbieten. Der 29-Jährige plant zudem neben dem Restaurant eine Orangerie. In diesem gläsernen Nebengebäude sollen Hochzeiten, Firmenfeiern oder Geburtstage gefeiert werden können. Die geschlossenen Gesellschaften haben dann einen eigenen Zugang zum See und können sich auf einem zweiten Schwimmponton aufhalten.

Auch den Innenbereich des Restaurants hat Deniz angefasst. Die Räume seien entkernt worden, um etwa Strom- und Wasserleitungen neu zu verlegen. Die Wände ließ er mit kräftigen Farben gestalten. „Wir wollen unseren Besuchern ein modernes Ambiente inmitten einer Naturkulisse bieten“, begründet Deniz die grundlegende Sanierung. Neue Beleuchtung und Mobiliar runden seine Modernisierung ab.

Corona verschiebt Eröffnungstermin

„Wir hätten den ursprünglichen Start geschafft“, sagt Deniz im Hinblick auf den Eröffnungstag am 1. April. Doch wegen der Krise sei der Druck raus, schließlich ruhe die Gastronomie nach wie vor. Einige Gastwirte bieten zwar einen Außer-Haus-Service an, doch mit einem Abholservice will der ausgebildete Fachmann für Systemgastronomie nach eigenen Angaben am Springhorstsee nicht loslegen.

Das Restaurant öffnet künftig täglich von 11 bis 23 Uhr. Die Speisekarte von Frida sieht etwa Burger, Pasta, Steaks und Fischgerichte vor. Laut Deniz, dessen Familie zwei weitere Restaurants in Hannover betreibt, soll es einen Mittagstisch von Montag bis Freitag von 11 bis 14. 30 Uhr sowie Sonntagsbrunch von 9 bis 14 Uhr geben. Auch Cocktails samt Happy Hour will der Gastronom anbieten. „Das Konzept bringt ein maritimes Flair an den Springhorstsee“, sagt er.

Von Katerina Jarolim-Vormeier