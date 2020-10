Großburgwedel

In einer Woche ist Schluss: Thorsten Scholz schließt am 24. Oktober sein Restaurant am Springhorstsee. 48 Jahre lang wurden in dem Haus zuerst von den Großeltern, dann von seinen Eltern und schließlich seit 2004 von ihm selbst Gäste an dem kleinen See vor den Toren Großburgwedels bewirtet.

Ein Pächter will am 1. April 2021 eröffnen

Aber es ist nicht das Ende der Gastronomie an dem idyllischen Ort. „Ein Pächter wird zum 1. April mit einem neuen Konzept das Haus übernehmen“, erklärt Scholz. Dieser habe einiges vor und wolle kräftig investieren. „Bis zum kommenden Frühjahr sollen sowohl das Restaurant als auch die Außenanlagen umgebaut werden“, erläutert Scholz die Pläne seines Nachfolgers. Der ist in der hannoverschen Gastroszene kein Unbekannter. „Es ist ein Familienunternehmen, das bereits mehrere Betriebe in der Region betreibt, unter anderem das Glashaus in Burgdorf.“

Scholz stellt aber auch klar: „Mein Rückzug hat nichts mit Corona zu tun, auch wenn manch einer etwas anderes sagt.“ Den Entschluss aufzuhören habe er bereits vor mehr als einem Jahr gefasst. „Ich muss auf meine Gesundheit achten. Mit Arbeitszeiten von 250 bis 400 Stunden im Monat wäre es einfach nicht mehr lange weitergegangen.“

Restaurant wird nicht verkauft

Nun will er kürzertreten, aber weiter am Springhorstsee aktiv bleiben. Scholz wird das neben dem Restaurant befindliche Hotel auch zukünftig betreiben, genauso wie seine Eltern sich weiterhin um den Campingplatz kümmern werden. Ein Verkauf des Restaurants kommt für ihn nicht infrage. „Da steckt so viele Liebe und Herzblut drin. Das könnte ich gar nicht verkaufen. Das ist alles Familiensache. Darum wird es nur verpachtet.“

Für den Nachfolger hinterlässt Scholz prall gefüllte Auftragsbücher. „Durch die Corona-Pandemie sind viele Feiern ausgefallen und wurden zum Teil auf 2021 verlegt. Die Sonnabende im kommenden Jahr sind bereits komplett ausgebucht, für die Freitage gibt es vielleicht noch drei oder vier freie Termine“, sagt er. Im Auftragsbuch für 2022 seien ebenfalls schon 22 Buchungen. Für die Hochzeitspaare, die im nächsten Jahr am Springhorstsee feiern wollen, hat er noch ein Versprechen: „Natürlich werde ich mich persönlich um deren Feier kümmern. Jetzt muss nur endlich die Corona-Pandemie vorbeigehen.“

Von Thomas Oberdorfer