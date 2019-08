Kirchhorst/Burgwedel

Das passiert vor dem Burgwedeler Amtsgericht nicht alle Tage: Erst kassiert Amtsrichter Michael Siebrecht den Führerschein eines Angeklagten wegen Trunkenheit am Steuer ein. Gleich nach dem Urteil gibt er ihm dann einen Tipp, wie er möglicherweise doch etwas schneller die Fahrerlaubnis zurückbekommen könnte.

Der Fall ist aber auch nicht ganz alltäglich. Es ist Ende März: Ein Service-Techniker aus der Region kommt von einem Einsatz in Berlin zurück. Um – wie er vor Gericht aussagt – seine Frau am Abend nicht mehr zu stören, will er die Nacht im Auto auf dem Parkplatz am Kirchhorster See verbringen. Und er macht es sich gemütlich, kauft Lebensmittel und auch Alkohol ein. Dann schnappt er sich seinen Laptop und schaut sich Filme an und trinkt dazu.

„Ich habe es mit der Angst bekommen“

Es ist längst dunkel, als plötzlich neben ihm ein Fahrzeug auftaucht. Eigentlich ist der gesamte Parkplatz leer, darum wundert sich der Angeklagte, dass das andere Fahrzeug ausgerechnet direkt an seiner Seite anhält. Als nach einer Minute nichts weiter passiert ist, wird es dem Mann langsam unheimlich. „Ich habe regelrecht Angst bekommen“, sagt er vor Gericht. Ein Gefühl, das Siebrecht in seiner Urteilsbegründung dann durchaus nachvollziehen kann.

Fahrt endet nach weniger als 100 Metern

Um jedem Ärger aus dem Weg zu gehen, lässt der Mann den Motor seines Autos an, fährt los und will mit dem Wagen eine andere Stelle auf dem Parkplatz ansteuern. Dazu kommt er dann aber nicht mehr. Das zweite Fahrzeug folgt ihm und die beiden Insassen des Autos geben sich als Polizisten zu erkennen. Sie sind in einem zivilen Streifenwagen unterwegs und stoppen den Wagen des Angeklagten nach weniger als 100 Metern Fahrt noch auf dem Parkplatz für eine Verkehrskontrolle.

Die Beamten vernehmen eine leichte Alkoholfahne aus dem Inneren des Autos. Sie lassen den Mann pusten und veranlassen eine Blutprobe. Das Ergebnis: Der gemessene Alkoholgehalt liegt bei 1,29 Promille. Deutlich zuviel. Die Polizisten stellen den Führerschein des Autofahrers sicher und schreiben eine Anzeige. Und die wurde nun vor dem Burgwedeler Amtsgericht verhandelt.

Chef kündigt Servicetechniker fristlos

Besonders bitter für den Angeklagten: Als Servicetechniker im Außendienst ist er auf seinen Führerschein angewiesen. Deshalb kündigt sein Arbeitgeber ihm nach dem Führerscheinentzug auch fristlos. „Wenn ich den bis Oktober zurückbekomme, dann will mich mein Chef wieder einstellen“, erklärt er vor Gericht und bittet Siebrecht um ein mildes Urteil. Dass das nicht so einfach geht, macht der Richter dem Angeklagten klar. „Sie sind unter Alkoholeinfluss Auto gefahren. Drei weitere Monate Führerscheinsperre sind die Mindeststrafe, und weniger wird es hier auch heute nicht geben“, stellt er klar.

Mit Avanti schneller zurück zur Fahrerlaubnis

So lautete dann auch das Urteil. Siebrecht ordnet eine Führerscheinsperre von drei weiteren Monaten an. Aber: Er zeigt dem Angeklagten auch eine Möglichkeit auf, wie er vielleicht doch noch ein wenig schneller seine Fahrerlaubnis zurückerhalten und so seinen Job retten könne. „Es gibt das Programm Avanti“, erklärt er dem Angeklagten und seiner Anwältin. „Wer da erfolgreich mitmacht, der kann unter Umständen die Sperrzeit ein wenig verkürzen.“ Der Angeklagte nimmt den Tipp dankbar an. Noch vor dem Gerichtsgebäude recherchieren er und seine Verteidigerin weitere Details zu dem Programm. „Da werde ich auf jeden Fall teilnehmen“, sagt der Angeklagte und hofft nun, doch noch in seinem Job weiterarbeiten zu können.

Von Thomas Oberdorfer