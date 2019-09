Großburgwedel

Vier Jahre nach der Premiere im Jahr 2015 stieg am Sonnabend in Großburgwedel die zweite Auflage von „Rock in Rathauspark“. Auch wenn es sich um eine Veranstaltung unter der Regie der Jugendpflege handelte: Angenommen wurde das Open Air mit vier Bands von Besuchern aller Generationen.

Warum es so lange gedauert hat, bis das Freiluftkonzert nach der umjubelten Premiere seine Fortsetzung fand? Es koste nicht nur viel Arbeit, sondern auch richtig Geld, so etwas auf die Beine zu stellen, sagte Jugendpfleger Uli Appel. „Etwa 10.000 Euro muss man rechnen. Wenn ich einen Sponsor finde, wie diesmal den Lions Club, der 4000 Euro gegeben hat, ist das ein Glücksfall, und ich kann anfangen zu planen.“

Wenn eine Institution wie die städtische Jugendpflege eine Veranstaltung auf die Beine stellt, dann ist sie für Jugendliche gedacht – logischerweise. Bei einer Musikveranstaltung heißt das in der Regel: Es spielen Nachwuchsbands, bestenfalls regionale, die so eine Möglichkeit bekommen, Bühnenerfahrung zu sammeln. Beim „Rock im Rathauspark“ hatte sich Appel bewusst für eine etwas andere Strategie entschieden: Er band Jugendliche in nahezu sämtlichen Bereichen des Open Airs ein.

Aufbau, Technik, sogar die Leitung wurden in enger Absprache mit Appel vom Nachwuchs übernommen. Und zwar richtig gut. „Das habe ich auch gehofft und erwartet“, sagte Appel, als er um kurz nach 18 Uhr auf dem Festivalgelände ankam – er war direkt zuvor von Ministerpräsident Stephan Weil für sein ehrenamtliches Engagement in der TSG ausgezeichnet worden.

Rock im Rathauspark : Der Nachwuchs ist überall involviert

Wie genau der Nachwuchs ins Spiel kam, erläuterte Jugendpflege-Mitarbeiter Jonas Hendricks, der die Veranstaltungsleitung inne hatte und von der Bundesfreiwilligendienstlerin Sophie Bartos unterstützt wurde: „Wir haben Besucher des Jugendzentrums gefragt, ob sie nicht Lust haben, mitzuhelfen.“ Beim Verteilen der Werbung, beim Aufhängen der Transparente und beim Event selbst – und die Jugendlichen hatten Lust. Einer aus dem guten Dutzend junger Leute, die an schwarzen T-Shirts mit dem Schriftzug der Jugendpflege bestens zu erkennen war, war Sven Wimmer. Der 18-Jährige aus Wettmar ist Metallbauer – und hatte kein Problem damit, am Sonnabend bereits um 8 Uhr zum Aufbau der Bühne anzutreten, um sie dann nach Ende des Konzerts am späten Abend wieder abzubauen. „ Jonas hat mich angesprochen, und ich hatte Bock drauf. Außerdem stehe ich sonst früher auf.“

Für die Licht- und Tontechnik waren ebenfalls junge Leute verantwortlich, ihres Zeichens Auszubildende der Firma AVE Audio Visual Equipment Verhengsten, einem Spezialisten für Veranstaltungstechnik. Diese Verbindung hatte Appel über Helge Wilke geknüpft, einen gebürtigen Burgwedeler, der für AVE arbeitet: „ Helge hat schon früher Open Airs organisiert und macht das jetzt professionell auf der ganzen Welt. Mit ihm habe ich auch schon den ersten ,Rock im Rathauspark’ gemacht“, sagte Appel.

Lokalkolorit bei Bands und Besuchern

Und die Bands? Die hatten bis auf die Big Band des Gymnasiums, die zu Beginn spielte, teils schon jahrelange Bühnenerfahrung – und dazu einen lokalen Hintergrund. That’s Why nutzen die Übungsräume der Jugendpflege zum Proben, Die Band mit ihrem Classic Rock war bereits beim IGK-Stadtfest zu erleben. Und zu den Indie-Rockern von Joan Randall gehören mit Bassist Sebastian „Basse“ Bartels von den Jinxs und Sänger Rafael Rybandt auch zwei bekannte Burgwedeler. „Es ist Jahre her, dass ich hier im Rathauspark war, mit Wein und einem Träger Gilde. Schön, dass Ihr da seid. Feiert kräftig mit!“, wandte sich Rybandt an das bunt gemischte Publikum vor der Bühne.

Das ließen sich die Besucher nicht zweimal sagen. „Ich kenne die Veranstalter, den Techniker und den Sänger. Das ist hier wie ein großes Klassentreffen“, sagte Kai Rühling. Er hatte es sich mit seiner Frau Tessa auf Angler-Stühlen bequem gemacht. „Ich glaube, es sind viele hier, die aus Burgwedel stammen, weggingen und jetzt wieder da sind“, sagte er: „Gerade mit Familie gibt es nichts Besseres als Burgwedel – wenn man es sich leisten kann.“

