Großburgwedel

Diese Rose scheint sich in der Jahreszeit vertan zu haben. Mitten im Januar blüht sie auf einer kleinen Rasenfläche an der Rückseite von VHS-Gebäude und Amtshof in Großburgwedel.

Gepflanzt wurde der Rosenbusch anlässlich der Ökumenischen Kirchentage, zu denen die evangelischen Gemeinden St. Marien aus Isernhagen, St. Petri aus Großburgwedel sowie katholische Gemeinde St. Paulus aus Großburgwedel 2011 einluden. Eine kleine Hinweistafel mitten im Rosenbusch erinnert an das Ereignis. Die Veranstaltung stand damals unter dem Motto „Mitten im Leben – Gemeinsam im Glauben stärken“.

Von Thomas Oberdorfer