Wie bereite ich frischen Fisch richtig lecker zu? Antworten auf diese Frage gibt es bei einem von der Großburgwedeler Seniorenbegegnungsstätte ( SBS) organisierten Ausflug in das Seefischkochstudio nach Bremerhaven.

Am Mittwoch, 11. März, geht es mit dem Bus von Großburgwedel nach Bremerhaven. Dort angekommen wird die Showküche des Kochstudios besucht. Deren Chefköche verraten den Besuchern Tricks und Kniffe, wie die Zubereitung von Fisch besonders gut gelingt. Nach der einstündigen Show wird aufgetischt. Die Gäste können sich am kalt-warmen Fischbüfett bedienen. Im Anschluss gibt es noch Zeit für weitere private Unternehmungen. So könnte der Zoo am Meer oder das Klimahaus besucht werden. Alternativ bietet sich aber auch ein Bummel durch dei Bremerhavener Innenstadt an.

Anmeldungen ab sofort möglich

Der Ausflug kostet 43,50 Euro. Darin enthalten sind Busfahrt, Kochshow und das Büfett. Anmeldungen nehmen ab sofort die Mitarbeiter der Seniorenbegegnungsstätte direkt oder unter der Telefonnummer (05139) 894169 entgegen.

