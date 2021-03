Burgwedel

Jetzt ist es endgültig und von der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Burgwedel bestätigt: Axel Düker kandidiert bei der diesjährigen Kommunalwahl am 12. September erneut für die SPD für das Amt des Burgwedeler Bürgermeisters. 97, 1 Prozent der Genossen wollen den Amtsinhaber ins Rennen für eine weitere Amtszeit an der Spitze der Kommune schicken. „Wir freuen uns auf den Wahlkampf mit dir“, beglückwünschte der Vorsitzende Andreas Strauch Düker nach der Verkündung des Ergebnisses.

Diskutiert wird digital, gewählt an der Urne

Die Mitgliederversammlung selbst gab schon einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie sich dieser Wahlkampf gestalten könnte: Digitale Formate werden dabei wohl eine nicht ganz unbeträchtliche Rolle spielen. „In normalen Zeiten vor der Pandemie hätten wir uns in Präsenz getroffen, aber daran ist angesichts der Entwicklung der Inzidenzzahlen überhaupt nicht zu denken“, sagte Strauch. Stattdessen trafen sich die Genossen aus Burgwedel in einer Zoom-Konferenz. Auch Steffen Kracht, SPD-Kandidat für das Amt des Regionspräsidenten, war dabei.

Nur für die Wahl des Bürgermeisterkandidaten und der Delegierten ging es am Sonnabend dann an die Wahlurnen – mit Maske und Abstand im SPD-Haus in Großburgwedel sowie bei Björn Lüders in Fuhrberg. Damit diese Wahlen rechtlich unanfechtbar sind. Das neue Format scheint anzukommen: „Normalerweise nehmen 20 bis 30 unserer 125 Ortsvereinsmitglieder teil, diesmal waren es sogar etwas mehr“, sagte Strauch erfreut.

Düker: Schwerpunkte im Zusammenspiel weiterentwickeln

Der aktuelle Burgwedeler Bürgermeister Axel Düker, den der Vorstand der SPD bereits im Oktober erneut zum Kandidaten für die Bürgermeisterwahl vorgeschlagen hatte, hatte sich von seinem ehemaligen Kinderzimmer aus in die Videokonferenz eingewählt. „Eigentlich wollte ich das von zu Hause tun. Aber meine Mutter hat gestern Internet bekommen, also habe ich meine Unterlagen mitgenommen und ihr beim Einrichten geholfen.“

Danach stand er den Genossen Rede und Antwort, zog eine Bilanz der vergangenen sieben Jahre. Besonderes Lob zollten die Sozialdemokraten dem Amtsinhaber für die Diskussionskultur, die mit ihm ins Rathaus eingezogen sei. Dann machte er klar, wie es aus seiner Sicht weitergehen müsse in Burgwedel: Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Infrastruktur und Mobilität sind für ihn die zentralen Themen. „Wir haben da schon vieles erreicht, müssen das aber konsequent weiterdenken“, sagte er. Es gelte, die einzelnen Punkte stets im Zusammenspiel zu betrachten.

„Wenn wir eine neue Schule bauen, dann müssen die Schüler auch auf guten und sicheren Radwegen oder mit passenden Busanbindungen dorthin gelangen“, sagte er. Zudem müssten die digitalen Möglichkeiten passen, und der Bau sei so zu konzipieren, dass Bodenversiegelungen kompensiert werden. Auch Gewerbeobjekte könnten ökologisch verträglich gestaltet werden – „und das müssen die steuern, die es können, also wir als Kommune“, machte Düker deutlich.

In diesem Punkt liegt er auch auf einem Kurs mit den Burgwedeler Grünen. Diese hatten ihn bereits im Februar als ihren Kandidaten nominiert. Für die CDU geht Ortrud Wendt ins Rennen. Zudem hatte der Vorstand der Burgwedeler FDP erst kürzlich Ulrich Friedrich als Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters vorgeschlagen.

Von Sandra Köhler