Burgwedel

Durchschnittlich 125 Liter Trinkwasser verbraucht jeder Burgwedeler am Tag – für das Kochen, Waschen, Duschen oder die Toilettenspülung. Dabei entsteht reichlich Abwasser, das wiederum im Klärwerk so aufbereitet wird, dass es wieder in den Wasserkreislauf gelangen kann.

Diesen Prozess will sich die SPD Burgwedel bei ihrer Auftaktveranstaltung der Reihe „ Burgwedel entdecken 2019“ anschauen. Dazu treffen sich Mitglieder und Interessierte am Sonnabend, 6. Juli, um 10 Uhr auf dem Parkplatz vor dem SPD-Haus an der Hannoverschen Straße 5. Von dort geht es per Auto oder Fahrrad zur Anlage. Wer direkt zum Klärwerk fährt, sollte sich dort um 10.30 Uhr einfinden. Dazu nutzen Besucher den Wirtschaftsweg östlich vom Springhorstsee in Richtung Fuhrberg und dann den Mühlenbruchsdamm, wie Organisator Hans-Joachim Rödiger mitteilt. Anschließend erläutert Klärwerkstechniker Jens Kalmbach die Anlage, führt die Gruppe durch den Betrieb und geht auf anstehende Investitionen, darunter den Anschluss Fuhrbergs an die zentrale Anlage in Burgwedel, ein.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Deshalb sollten sich Interessierte per E-Mail hjroediger@gmx.de oder unter Telefon (05136) 891866 anmelden.

Von Antje Bismark