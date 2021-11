Burgwedel

Auch SPD und Grüne wollen sich im künftigen Rat der Stadt zu einer Gruppe zusammenschließen. Liberale und Christdemokraten hatten bereits vergangene Woche angekündigt, eine Gruppe bilden zu wollen und stellen damit die Mehrheit im neuen Rat – entgegen der Ankündigung der FDP im Wahlkampf, in Zukunft unabhängiger agieren zu wollen.

Angesichts dessen hätten SPD und Grüne eigentlich die Hoffnung gehabt, im neuen Rat auf wechselnde Mehrheiten und Entscheidungen anhand von Sachfragen zu setzen, sagt Joachim Lücke (SPD). Nun hätten sie sich jedoch zur Gruppenbildung entschlossen. „Der frische Wind, der von der FDP ausgehen sollte, ist zu einem lauen Lüftchen geworden.“

Joachim Lücke soll Vorsitzender der Gruppe werden

Lücke soll Vorsitzender der Gruppe SPD/Die Grünen werden. Seine Stellvertreterin oder sein Stellvertreter werde dann von den Grünen gestellt, sagt Grünenchefin Bianca Fitzthum. Bereits fest stand, dass sie bei den Grünen stellvertretende Fraktionsvorsitzende wird und Erwin Fette den Vorsitz übernimmt. Bei der SPD leitet Lücke die Fraktion, Matthias Tote ist sein Stellvertreter.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir haben im Bürgermeisterwahlkampf gesehen, dass wir viel gemeinsam haben“, sagt Fitzthum. Doch die Bildung der Gruppe SPD/Die Grünen habe auch praktische Gründe, sagt Tote. Damit hätte sie beim Vorsitz der Ausschüsse das zweite, vierte und sechste Zugriffsrecht. Ausgemacht hätten die beiden Parteien bereits den Bauausschuss, da davon auszugehen sei, dass sich die CDU/FDP-Gruppe das Erstzugriffsrecht auf den neuen Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr sichern werde.

Gruppe erhofft sich mehr Chancen bei der Ausschussbesetzung

Zudem sei sichergestellt, dass nach dem neuen Besetzungsverfahren in den Ausschüssen der letzte Platz nicht gelost werden müsse, sondern an die Gruppe aus SPD und Grünen falle. Insgesamt vier Sitze hätte die Gruppe dann nach ihrer Rechnung. Zudem spricht sich die Gruppe dafür aus, das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters erneut mit Bedri Özdemir von der SPD zu besetzen. Susanne Dannhauer (SPD) soll zudem stellvertretende Ratsvorsitzende werden.

Über diese und weitere Besetzungen entscheiden die Politikerinnen und Politiker in der konstituierenden Sitzung des Rates am Donnerstag, 4. November, ab 19 Uhr in der Agora der IGS Großburgwedel.

Von Alina Stillahn