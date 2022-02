Große Investitionen sind nicht mehr drin, auch am Nachwuchs für das Ehrenamt mangelt es: Der SSV Thönse hat zum 101-jährigen Bestehen einige Baustellen, und das liegt nicht nur an Corona. Dennoch: Die Mitglieder haben trotz der Krise zum Verein gehalten. Mit ihnen will der Verein im Sommer richtig feiern.