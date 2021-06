Fuhrberg/Großburgwedel/Kleinburgwedel

Die Stadt Burgwedel soll dem SV Fuhrberg und dem TSV Kleinburgwedel für Bauvorhaben Zuschüsse in gewünschter Höhe gewähren. Das war in der jüngsten Sitzung des Sport- und Freizeitausschusses unstrittig. Die Turnerschaft Großburgwedel (TSG) hingegen soll nur ein Drittel der erhofften Summe für den Umbau ihres Aktivcenters erhalten. Das Bauprojekt ist damit aber nicht gefährdet – und auch nicht durch die stark gesunkenen Mitgliederzahlen.

Umbau des Aktivcenters soll die TSG attraktiv halten

Baukosten von 300.500 Euro hat die TSG angesetzt, um ihr 2004 errichtetes Aktivcenter den heutigen Erfordernissen anzupassen. Weitere rund 80.000 Euro sind für neue Geräte angesetzt. Die Aufträge an die Handwerker sind erteilt, sie sollen im August loslegen und im Herbst fertig sein. Beim Umbau sollen Nebenräume verkleinert und so 100 Quadratmeter für die Erweiterung der Trainingshalle gewonnen werden. Die TSG will das bisherige Angebot mit den Schwerpunkten Ausdauer und Kraft dann um die drei Bereiche Beweglichkeit, Reha/Gleichgewicht sowie funktionelles Training für ganze Muskelgruppen erweitern.

100.000 Euro der Baukosten schießt das Land über den Regionssportbund zu. Auf bis zu 30.050 Euro, also 10 Prozent der Gesamtinvestition, konnte die TSG als Förderung der Stadt hoffen. Doch wie sehr der stellvertretende Vorsitzende Ulrich Friedrich in der Onlinesitzung des Ausschusses auch dafür kämpfte, die Politiker votierten letztlich für einen Zuschuss von 10.000 Euro. Sie beriefen sich dabei auf die Obergrenze in der Richtlinie zur Sportförderung.

Das Bauprojekt ist damit aber nicht gefährdet, und dabei hatte der Verein in der Corona-Krise mächtig Federn lassen müssen: Von 2800 auf nun 2160 habe die Zahl der Mitglieder abgenommen, berichtete der Vorsitzende Uli Appel auf Nachfrage dieser Zeitung. Doch Mitgliedsbeiträge will die Vereinsführung für den Bau ohnehin nicht einsetzen. Auf bis zu 400.000 Euro belaufe sich der Kreditrahmen, den die Mitglieder für das Projekt freigegeben hätten, sagte Appel, der sich ausdrücklich für den angekündigten Zuschuss der Stadt bedankt. „Und wir haben in den letzten Jahren gut gewirtschaftet.“

An der Notwendigkeit des Baus hat der Vorsitzende keine Zweifel: Das Projekt sei wichtig, um attraktiv zu bleiben und dem Bedarf einer älter werdenden Gesellschaft gerecht zu werden. Dabei schielt die TSG auch auf Menschen, die nicht Mitglied im Verein oder dem Aktivcenter sind, aber bis zu zwei Gesundheitskurse pro Jahr belegen wollen und über ihre Krankenkasse abrechnen können.

Der SV Fuhrberg soll bei der Umstellung seiner Flutlichtanlage am Fußballplatz auf LED eine 10-prozentige Förderung der Stadt erhalten. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Auch TSV Kleinburgwedel und SV Fuhrberg sollen Geld erhalten

Einstimmig und ohne Diskussion votierten die Ausschussmitglieder hingegen für die Zuschüsse, die der SV Fuhrberg und der TSV Kleinburgwedel beantragt hatten. Beides dürften somit auch bei der Entscheidung im Verwaltungsausschuss beziehungsweise Rat Selbstläufer sein.

In Fuhrberg erhellen bislang herkömmliche Quecksilberdampflampen den Fußballplatz, der Sportverein möchte das Flutlicht auf LED umstellen. Ein Angebot sieht Kosten von rund 39.000 Euro vor, an denen sich die Stadt nach Meinung des Ausschusses mit 3900 Euro beteiligen soll.

Der TSV Kleinburgwedel will einen Teil der stark sanierungsbedürftigen Sportplatzeinzäunung erneuern. Vom Zaun eingeschlossen ist der vereinseigene Müllsammelplatz. Allerdings legen dort auch immer wieder Unbekannte Rest- und sogar Sperrmüll ab, der dann auf Vereinskosten entsorgt werden muss. Das soll künftig ein abschließbares Tor verhindern. An den Kosten von knapp 6200 Euro soll sich die Stadt ebenfalls mit 10 Prozent beteiligen.

Von Frank Walter