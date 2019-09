Fuhrberg

Das neue Vereinsheim des SV Fuhrberg ist fast fertig. Seit neun Monaten wird kräftig an dem Projekt gewerkelt. Teile des Umbaus sind bereits fertig, auch die neue Geschäftsstelle. Im Prinzip könnte hier sofort jemand anfangen zu arbeiten – wenn denn der Verein einen Mitarbeiter finden würde, der den Job machen möchte. Denn die Suche nach einer geeigneten Person gestaltet sich „schwierig“, wie Vereinschef Rolf-Dieter Strudthoff berichtet. Dabei gäbe es in der Geschäftsstelle des 500 Mitglieder starken Vereins eine ganze Menge Arbeit zu erledigen.

„Zuerst haben wir mit Mundpropaganda, über Facebook und mit Aushängen im Dorf versucht, einen Ehrenamtlichen fürs Büro zu finden“, erklärt der Vorsitzende. „Als das nicht half, haben wir nach zwei Monaten beschlossen, einen Minijob anzubieten.“ Doch auch dies fruchtete bislang nicht. „Bis heute hat sich niemand gemeldet.“

Büroarbeit nicht mehr im Wohnzimmer erledigen

Weshalb sich kein Mitarbeiter für die Büroarbeiten findet, kann sich Strudthoff auch nicht so richtig erklären. Eine Einarbeitung sei der neuen Kraft auf jeden Fall gewiss. „Den Schriftkram haben wir vom Vorstand bislang nebenbei erledigt“, so Strudthoff. „Das geschah teilweise vom Wohnzimmer aus.“ Nun wolle man die anfallenden Büroarbeiten in eine Hand geben – und die Akten und Dokumente dazu zentral in der neu geschaffenen Geschäftsstelle lagern. „Das muss doch jemanden interessieren“, sagt Strudthoff.

Und das kommt auf den neuen Mitarbeiter zu: Der Schriftverkehr mit den Mitgliedern, die Bearbeitung der Mitgliedsanträge, die Verwaltung von Daten und Formularen – all dies gehört zu den Aufgaben der neuen Kraft. Dokumente wie Verträge mit Übungsgruppenleitern und Versicherungsunterlagen müssten so abgelegt werden, dass sie jederzeit griffbereit seien, erläutert der Vorsitzende. Immer mal wieder käme es zu Prüfungen durch das Finanzamt, die Verwaltungsberufsgenossenschaft und die Rentenversicherung.

„Die Anforderungen an Vereine haben sich gewandelt“

„In den vergangenen Jahren haben sich die Anforderungen an Vereine gewandelt“, so Strudthoff. „Die Datenschutzverordnung und das Medienrecht spielen beispielsweise eine immer größere Rolle.“ Auch hierzu müssten Einverständniserklärungen abgelegt werden. „Von einer Bürokraft erhoffen wir uns eine Entlastung für den Vorstand, der sich dann stärker auf die inhaltlichen Aufgaben konzentrieren könnte.“

Umbau des Sporthauses soll im November fertig sein

Bereits jetzt füllen Dutzende Aktenordner die künftige Wirkungsstätte. Auf 25 Quadratmetern soll außer der Geschäftsstelle noch ein Vereinsarchiv entstehen. Die Geschäftsstelle, die demnächst Herzstück des Vereins sein soll, ist im Zuge des Umbaus der Sportstätte entstanden.

Seit Anfang vergangenen Jahres baut der Verein sein Sporthaus um. Im November soll das Projekt abgeschlossen sein, sämtliche Räume sollen dann benutzt werden können. Vor allem die Sportler freuen sich schon heute auf nagelneue Umkleidekabinen und Sanitäranlagen. Schiedsrichter werden künftig eine eigene Kabine haben, und Besucher können eigene Toiletten von außen erreichen.

Rolf-Dieter Strudthoff zeigt den neuen Schiedsrichterraum: Hier entstehen gerade eine Dusche, eine Toilette und ein Umkleidebereich. Quelle: Gabriele Gerner

Die Gesamtkosten des Umbaus belaufen sich auf 212.000 Euro. Der Regionssportbund beteiligt sich mit einem Zuschuss von fast 53.000 Euro, die Stadt Burgwedel gibt mehr als 19.000 Euro dazu, und die Aktion Mensch finanziert mit 5000 Euro eine behindertengerechte Gästetoilette. „Etliche Kosten konnten wir durch Eigenarbeit reduzieren“, sagt der Vorsitzende nicht ohne Stolz.

Dies könnte Sie auch interessieren:

SV Fuhrberg baut Sporthaus komplett um

Versuchter Einbruch ins Sportheim des SV Fuhrberg

SV Fuhrberg erhält neue Fahrradbügel

Von Gabriele Gerner