Einen Kandidaten für den Chefposten des SV Fuhrberg hat es bei der Jahresversammlung am Freitagabend nicht gegeben. Rund 40 Mitglieder versammelten sich wegen Corona auf der Terrasse des Vereinshauses und keiner war bereit, das Amt des Vorsitzenden zu übernehmen. Damit der 543 Mitglieder starke Sportverein nicht ganz führungslos bleibt, lenken die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Uwe Buschmann und Werner Hanebuth die Geschicke des Vereins weiter – allerdings lediglich bis März. Dann sind erneut Vorstandswahlen angesetzt, und beide stehen für weitere Amtszeiten nicht mehr zur Verfügung.

Chefposten beim SV Fuhrberg seit Mitte März vakant

Der SV Fuhrberg steht seit Mitte März ohne einen Vereinschef da. Der bisherige Vorsitzende Rolf-Dieter Strudthoff sowie Kassenwart Dominik Jöhrens hatten ihre Ämter zurückgegeben. Indes musste wegen der Corona-Krise die Jahresversammlung abgesagt werden. Somit konnte auch kein Nachfolger gewählt werden. Das holte der Sportverein bei der Versammlung am Freitagabend nach, allerdings nur teilweise: Einstimmig wählten die anwesenden Mitglieder Olaf Witte zum neuen Kassenwart. Der Chefposten blieb vakant.

Ortsbürgermeister Heinrich Neddermeyer begrüßt bei der Jahresversammlung die Mitglieder des SV Fuhrberg auf der Terrasse des Sportheims. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

„Die Bürokratie wird immer mehr und deshalb steigen die Anforderungen an einen Vorsitzenden“, sagte Ortsbürgermeister Heinrich Neddermeyer als er seine Grußworte an die Mitglieder richtete. Er bedankte sich bei den beiden stellvertretenden Vorsitzenden dafür, dass der Verein weiter laufen könne. Der Ortsbürgermeister hofft, dass bis März ein neuer Vorsitzender gefunden wird: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Allerdings müssen seiner Ansicht nach der Vereinschef und seine Vize zusammen passen. „Der Verein könnte die Arbeit des Vorsitzenden ein wenig vergüten“, schlug Neddermeyer außerdem vor.

Sportverein kann Finanzen stabilisieren

Neben der Suche nach einem geeigneten Vorsitzenden hatte der Verein auch noch eine finanzielle Schieflage zu stemmen. Fehlende Pacht für die Vereinsgastronomie, Reparatur des Rasenmähers, Ausbau des Bouleplatzes und schließlich noch Rückzahlungen an die Knappschaft führten zum finanziellen Engpass. Doch mittlerweile hat der Sportverein die Finanzen stabilisieren können. Nach dem Spendenaufruf kamen 5423,37 Euro zusammen. „Zudem hat der Verein einen Kredit aufgenommen“, sagte Heiko Drangmeister, der stellvertretend für den zurückgetretenen Kassenwart Dominik Jöhrens den Kassenbericht vortrug. Außerdem habe der Verein eine Steuerrückzahlung erhalten.

Vize-Chef Uwe Buschmann (von links), Jugendleiter Thorsten Rödel, Schriftführerin Doris Salinger, Vereinssprecherin Marie Jöhrens-Lazar, zweiter Vize-Chef Werner Hanebuth und Kassenwart Olaf Witte lenken aktuell die Geschicke des SV Fuhrberg. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Damit auch künftig die Finanzlage des SV Fuhrberg stabil bleibt, hat der Vorstand eine Beitragserhöhung beschlossen. Diese präsentierten die stellvertretenden Vorsitzenden Uwe Buschmann und Werner Hanebuth den Mitgliedern. Ab 1. Januar zahlen Erwachsene halbjährlich statt bisher 50 Euro dann 65 Euro. Bei Familien erhöht sich der Beitrag für sechs Monate von 100 auf 130 Euro. Der Kinder-Beitrag steigt von 27,50 auf 37,50 Euro. Schüler und Studenten zahlen künftig 50 statt bisher 40 Euro im halben Jahr und auch der Beitrag für passive Mitglieder erhöht sich von 25 auf 35 Euro.

2021 endet mit einer schwarzen Null

„Wir haben seit zehn Jahren die Beiträge nicht erhöht“, sagte Hanebuth. Aber alles sei teurer geworden. Es sei nun an der Zeit, an Schrauben zu drehen. „Die Beitragserhöhung bleibt im Vergleich zu anderen Burgwedeler Vereinen moderat“, versicherte der Vize-Chef. Anschließend gab der neue Kassenwart Olaf Witte einen Ausblick auf die Ausgaben und Einnahmen des Vereins. Die Aufstellung des 44-Jährigen zeigt, dass künftig die Einnahmen die Ausgaben des SC decken. „Somit endet der Verein im nächsten Jahr mit einer schwarzen Null“, kündigte er an.

