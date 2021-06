Burgwedel

Der SV Fuhrberg möchte für knapp 40.000 Euro das Flutlicht auf seinem Sportgelände auf LED-Beleuchtung umstellen. Dafür hofft der Verein auf einen Zuschuss der Stadt – eines der Themen bei der nächsten Onlinesitzung des Sport- und Freizeitausschusses des Burgwedeler Rats.

Bislang erhellen noch herkömmliche Quecksilberdampflampen den Fußballplatz auf dem Gelände am Kahlsweg. Doch diese gehen häufig kaputt und verbrauchen viel Strom, weshalb der Verein um den Vorsitzenden Werner Hanebuth nach der Sanierung seines Sportheims nun das Flutlicht auf den neuesten Stand bringen möchte. Das Angebot einer Fachfirma sieht für die Umrüstung Kosten von rund 39.000 Euro vor. Der Sport- und Freizeitausschuss soll in seiner Sitzung am Dienstag, 22. Juni, ab 18.30 Uhr ein Votum zum beantragten zehnprozentigen Zuschuss der Stadt abgeben.

Auch TSG und TSV Kleinburgwedel haben Zuschüsse beantragt

Weitere Zuschüsse haben die TS Großburgwedel für die Erweiterung ihres Aktivcenters an der Hannoverschen Straße und der TSV Kleinburgwedel für eine teilweise Erneuerung des Zauns um sein Sportgelände beantragt. Auch über diese Anträge werden die Politiker beraten.

Auch interessierte Zuhörer können die Onlinesitzung per Microsoft Teams verfolgen. Den Link gibt es nach einer E-Mail an ratsangelegenheiten@burgwedel.de bis Montag, 21. Juni. Bis zu fünf Besucher können die Sitzung zudem auf einer Leinwand im Sitzungszimmer des Rathauses verfolgen. Sie müssen sich per E-Mail oder unter Telefon (05139) 8973-106 anmelden. Ihre Fragen können die Bürger über die Chatfunktion stellen.

Von Frank Walter