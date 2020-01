Fuhrberg

Wer wird neuer Vorsitzender, und wer übernimmt als Wirt die Gaststätte im Vereinsheim? Der Sportverein (SV) Fuhrberg muss in den kommenden Wochen gleich zwei wichtige Fragen beantworten. Das dürfte nicht allzu leicht werden. Weder auf den Posten auf dem Chefsessel noch auf den Platz hinter der Theke ist der Andrang derzeit besonders groß.

Strudthoff gibt nach vier Jahren Chefposten ab

Dabei schien der Club gerade ruhigere Fahrwasser erreicht zu haben. Mit einem Kraftakt hatte der SV in nur zehn Monaten das Vereinsheim am Kahlsweg von Grund auf umgebaut und saniert. Als die Arbeit abgeschlossen war, erklärte der Vereinschef Rolf-Dieter Strudthoff, dass er bei der Jahresversammlung im März nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen werde: „Vier Jahre sind genug.“ Vor allem private Pläne haben ihn zu diesem Schritt bewogen. 2015 hatte er das Amt von Ralf Pesliak übernommen.

Strudthoff hofft, dass die Suche nach einem Nachfolger nicht allzu kompliziert wird. „Es wird immer schwieriger, Menschen zu finden, die bereit sind, ein Ehrenamt auszuüben“, sagt er allerdings. Das war auch schon so, als er das Amt übernahm. In den Jahren zuvor war es dem Verein nicht gelungen, alle Vorstandsämter zu besetzen.

Suche nach Nachfolger mit Pressemitteilung

Mittlerweile wirbt der SV offensiv für einen Strudthoff-Nachfolger. Der Verein versandte sogar eine Pressemitteilung, in der er auf das vakante Vorstandsamt hinwies. Und der Nochchef sagt seinem potenziellen Nachfolger Unterstützung zu: „Ich bleibt ansprechbar.“

Denn: Dem SV und dem Vorstand will Strudthoff nicht den Rücken kehren. „Ich würde das Amt des Finanzwartes für zunächst zwei Jahre übernehmen, wenn ich denn gewählt werde“, erklärte er. „In diesem Bereich steht der Verein vor den größten Herausforderungen.“

SV sucht neuen Pächter für die Vereinsgaststätte

Auch der Wechsel in der Gastronomie kam nicht allzu überraschend: Mitte November hatte der bisherige Pächter Domenico d’ Andrea seinen Vertrag zum Jahresende 2019 gekündigt. Er hat bereits einen neuen Job gefunden und steht seit Kurzem in der Alten Backstube in Fuhrberg am Herd.

Seitdem nutzte der Verein die Zeit, um Küche, Thekenraum, Restaurant und Versammlungsraum „auf einen guten Stand zu bringen“, sagt SV-Sprecherin Mia Marie Jöhrens-Lazar. Sie hat kürzlich die Pressearbeit im Verein übernommen und wirbt mit Fakten um einen neuen Pächter für das Vereinsheim. „Die Ausstattung der Gaststätte ist relativ vollständig“, sagt sie. „Es gibt sogar einen Pizzaofen.“

Kneipe mit Terrassen und Kegelbahn

Hochbetrieb herrscht nach ihren Worten in den Monaten März bis Ende Oktober in der Gaststätte am Kahlsweg. „Dann nutzt der Verein mit seinen 500 Sportlern das Angebot besonders.“ Aber auch in den Wintermonaten gebe es die eine oder andere lukrative Veranstaltung, wie Abteilungstreffen, Weihnachtsfeiern, Tennisstammtisch, Jahresversammlung, Ehrenamtsessen, Laternenumzug, Dorfpokalkegeln und mehr, zählt Jöhrens-Lazar auf. Und die Gaststätte habe noch weitere Besonderheiten: „Eine Kegelbahn und zwei Außenterrassen.“

Weitere Informationen zu der Vereinsgaststätte gibt Uwe Buschmann vom SV Fuhrberg unter Telefon (0173) 9905374.

